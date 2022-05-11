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'Baba'da 'Kadir'e tehlikeli tuzak!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen on ikinci bölümünde babasının, Kadir başta olmak üzere Saruhanlı ailesi yüzünden öldüğünü düşünen İlhan intikam almak için tehlikeli bir plan yaptı ve Elif'in telefonundan Kadir'e sahte bir mesaj atarak at çiftliğine gelmesini sağladı. Kadir, çiftlikte eli silahlı adamlarla karşı karşıya geldi. Kurtulmak için ahırlardan birine saklanan Kadir'in başına gelecekler şimdiden merakla bekleniyor

'Baba'da 'Kadir'e tehlikeli tuzak!
'Baba'da 'Kadir'e tehlikeli tuzak!
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HABERTURK.COM

'Baba'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Kadir, Ferit'in cenazesine gelerek onu öldürmediğini bir kez daha İlhan'a söylese de İlhan, Kadir'e bedel ödetmekte kararlıydı.

Saruhanlıların yeni evlerinde birbirlerine kenetlendiği anlar sonrası Kadir, Elif'ten geldiği görülen mesajla apar topar evden ayrıldı ve at çiftliğine gitti. Bu sırada İlhan'ın Büşra'ya "Beni affet" dediği anlar dikkat çekti.

Büşra, İlhan'ın Kadir'e bir şey yaptığı korkusuyla ardı ardına sorular sorsa da İlhan hiçbirine cevap vermeyerek genç kadını telaşlandırdı. At çiftliğinde Kadir'in başına gelecekler ise merak konusu oldu.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

SOSYAL MEDYA #BABA'YI KONUŞTU!

'Baba', on ikinci bölümüyle ABC1 20+'da 4.67 izlenme oranı (rating), 11.34 izlenme payı (share), AB'de 4.59 izlenme oranı (rating), 12.13 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.91 izlenme oranı (rating) 9.99 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

SARUHANLI AİLESİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Her şeyin sahibi olduğunu ilan eden ve yanında olanların zengin yaşamlarına devam edebileceğini söyleyen Servet'in zaferine Yaşar sert tepki gösterirken, Fazilet çok büyük bir hayal kırıklığıyla oğlunu izledi. Kübra, Şahika, Kürşat, Cansu ve Kadircan, Servet'in yanında kalmayı seçince Servet'in liderliği aileyi ikiye böldü. Diğerleri ise çareyi Emin'in yanına gitmekte buldu. Olayları öğrenen ve yeniden ailesinin başına geçen Emin, büyük bir öfkeyle Servet'in karşısına çıkarak Kadir'i kurtarmasını istedi. Kadir ise nezarethanede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Oğlunu görmek için polislere karşı gelen Emin, Kadir'in yanına koyuldu.

Saruhanlı ailesi köşkü terk ediyor;

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EMİN VE SERVET ARASINDAKİ İPLER KOPTU

Babasının artık olmadığı gerçeğiyle yüzleşen İlhan zor günler geçirirken, Büşra'nın ailesiyle görüşmesini engelledi. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutarak, en ağır cezayı alması için elinden geleni yaptı. Büşra, Elif'in desteğiyle evden çıkmayı başararak ailesini ziyaret etti ancak yardım teklifini kabul etmeyen Emin'in sözleri karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Emin ve ailesinin kaldığı rehabilitasyon merkezine giderek onlara son bir şans tanıyan Servet, Emin'in beklenmedik hareketi üzerine büyük bir şok yaşadı. Emin, Servet'in öptürmek için uzattığı elini bütün gücüyle sıkıp bükerken büyük bir acı çeken Servet intikam yemini ederek uzaklaştı. Emin, dönmeyi planladığı Ödemiş'teki apartmanı Servet'in yıktırdığını öğrendi.

"Defol!"

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Servet, Kamil Bey apartmanını yıktırıyor;

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KADİR'DEN SERVET'E SERT HAMLE!

Kadir, şahit ve delil olmadığı için gözaltı süresi bitince serbest bırakıldı. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yüzleştiği anlar nefesleri kesti. Öfkeden gözü dönen Kadir, Servet'i öldüresiye döverken ailesinden uzak durması konusunda onu uyardı.

"Benim ailemden uzak duracaksın!"

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YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İlhan'ın büyük bir öfkeyle Elif'in kapısına dayanıp Büşra'yı aradığı sahnede Elif, Büşra'nın İlhan'la gitmesini istemediği için evde olmadığını söylüyor. Elif, İlhan'a sert tepki gösterirken Büşra ortaya çıkıyor. İlhan, Büşra'ya yalvarırken ikilinin ilişkisinde dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.

Baba'nın 13. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Baba' yeni bölümüyle 17 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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