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Haberler Televizyon 'Baba'nın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı!
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'Baba'nın yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı!

Show TV’nin yeni dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Ahmet'in gelişiyle zor durumda kalan Büşra'nın tedirginlik yaşadığı tanıtımda ne yapacağı ve ailesine bu durumu nasıl açıklayacağı merak konusu oluyor

'Baba'nın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı!
'Baba'nın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı!
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Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Ahmet’in gelişiyle zor durumda kalan Büşra’nın tedirginlik yaşadığı tanıtımda ne yapacağı ve ailesine bu durumu nasıl açıklayacağı merak konusu oluyor. Büşra ile karşılaşan İlhan’ın genç kadına bakışları ise dikkat çekiyor.

Uğur’a yardım etmeye çalışan Yaşar, kadının hamile olduğunu öğrenirken Şahika ve Kürşat’ın yaptığı plan akıllarda soru işareti oluşturuyor. Kızından “Varlığın da yokluğun da bir, kimse farkına bile varmaz gittiğinin…” sözlerini duyan Münevver ise büyük bir üzüntü yaşıyor.

'BABA'NIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir’in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin’le hem de İlhan’la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan’ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin’in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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