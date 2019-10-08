‘Baba Parası’ndan ilk kareler

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım ve Ayhan Taş’tan oluşan güçlü oyuncu kadrosu ‘Baba Parası’ için bir araya geldi.

Filmin senaristi ve yönetmeni ‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’ ‘Ailecek Şaşkınız’ ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi film ve dizilerinin yaratıcısı Selçuk Aydemir. TR 40 33 Productions’ın yapımcısı olduğu ‘Baba Parası’nın setinden yansıyan ilk kareler, filmin ne ölçüde komedi içerdiğinin habercisi oldu.

‘Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir’ eksenindeki komedi - türündeki ‘Baba Parası’, gösterime 1 Ocak’ta girecek.

Filmin ekibi, çekimlerin bitiminde keyifli çalışmalarını pasta keserek kutladı.