Dünyaca tanınan kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri ölümü üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor. "Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" söylemi ile 11 Eylül saldırılarını 1989'da öngördüğü iddia edilen Baba Vanga, Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağını, yeni bir virüs sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğini, yaşanan büyük deprem ve doğal afetleri önceden bildiği iddiasıyla gündeme gelmeye devam ederken ABD ve İngiliz basını kehanetleri yorumladı. Peki, Baba Vanga bizlere 2023 yılı ve daha sonrası için ne söylüyor? İşte detaylar...