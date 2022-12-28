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Baba Vanga'dan 2023 kehanetleri: Yeni salgın hastalık, su krizi, kıtlık

Tüm dünya tarafından tanınan Bulgar asıllı kahin Baba Vanga'nın 2023 yılı için söylediği kehanetler sosyal medya üzerinde gündeme geldi. Önceki dönemlerde 11 Eylül saldırıları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı, Obama'nın seçimi kazanması gibi daha birçok olayı öngördüğü iddia edilen Baba Vanga, geriye hiçbir yazılı metin bırakmadı. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın son görüntülerinden ve ses kayıtlarından derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaştık.

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  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Dünyaca tanınan kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri ölümü üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor. "Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" söylemi ile 11 Eylül saldırılarını 1989'da öngördüğü iddia edilen Baba Vanga, Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağını, yeni bir virüs sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğini, yaşanan büyük deprem ve doğal afetleri önceden bildiği iddiasıyla gündeme gelmeye devam ederken ABD ve İngiliz basını kehanetleri yorumladı. Peki, Baba Vanga bizlere 2023 yılı ve daha sonrası için ne söylüyor? İşte detaylar...
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

    2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu üzerinde gerçekleşen depremi öngördüğü iddia edilen Baba Vanga buna benzer depremlerin Avustralya ve Asya ülkelerinde yaşanacağını öne sürdü. 
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    ÖLÜMCÜL VİRÜSÜN KEŞFİ

    Koronavirüs sonrasında yeni bir Baba Vanga kehaneti gündeme geldi. Vanga'ya göre yeni ölümcül virüs Sibirya'dan çıkacak. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı ve virüsün çok hızlı şekilde yayılıp kontrol dışına çıkacağı da kehanetler arasında yer alıyor. 
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    KITLIK YAŞANACAK

    Baba Vanga dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da kıtlık başlayacağını öne sürmüştü. Vanga, Hindistan'da hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkacağını ve bitkilere zarar geleceğini öngördüğünü iddia etti.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    ÇEKİRGE İSTİLASI

    Vanga'nın bir diğer kehaneti küresel ısınma ile değişen hava sıcaklıkları sonrasında bazı canlıların tarlaları istila ederek hem tarladaki ürünlere hem de diğer canlılara zarar vereceği yönünde.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    SU KRİZİ GELİYOR

    Baba Vanga'nın öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor. Baba Vanga'nın açıklamalarına dayanarak, kirlilik ve nüfüs artışı nedeniyle birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağı öne sürülüyor. 
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    SANAL GERÇEKLİK KONTROLÜ ELE GEÇİRECEK

    Bu sözler Baba Vanga'ya ait: İnsanların bedenleri dik olmayacak, kamburları çıkacak.

    Bu sözler, teknoloji bağımlılığı ve sanal gerçekliğin kontrolümüz dışına çıkacağı şeklinde yorumlanıyor. 
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    DONALD TRUMP VE GİZEMLİ HASTALIK

    Ayrıca Baba Vanga, Donald Trump'ın sağır olmasına ve beyin travması geçirmesine neden olacak gizemli bir hastalık geçireceğini öne sürdü.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    KANSERE ÇARE BULUNACAK

    5079 yılında dünyanın sonunun geleceğini iddia eden Baba Vanga ölmeden önce  kansere çare bulunacağını öne sürdü. İngiliz tabloid gazetesi Metro'nun haberine göre Vanga, ölümünden hemen önce yaptığı açıklamada "21. yüzyılın başında insanlık kanserden kurtulacak" dedi.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    İşte Baba Vanga'nın diğer kehanetlerinden bazıları;

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacak. 
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kurulacak.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Dünya pek çok felaketten muzdarip olacak, insanların bilinci değişecek.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacak.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Avrupa ekonomide zor zamanlar geçirecek ve ekonomisi zayıflayacak.

     
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Kozmosta yeni yaşamlar keşfedilecek ve aniden Dünya'daki yaşamın ilk kez nasıl ortaya çıktığı netleşecek, insanlar diğer dünyalardaki varlıklarla iletişime geçecek. 

     
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    Zor zamanlar gelecek, insanlar inançlarına göre bölünecek.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    İşte, Baba Vanga kehanetleri tarihsel sıralaması;

    2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

    2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

    2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2046 - Organ değişimi en iyi tedavi yöntemi haline geliyor.

    2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor. Bu klimatik bir silah ile ani ısı düşüşü oluşuyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2076 - Komünizm.

    2084 - Doğa yenileniyor.

    2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

    2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafı aydınlatıyor.

    2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

    2123 - Küçük devletlerarası savaş.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

    2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

    2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

    2167 - Yeni din
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2170 - Büyük kuraklık

    2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

    2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor.

    2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

    2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor. 

    2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı.

    2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikesi altına giriyor.

    2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor. 

    2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.
  • Felaketler peş peşe geliyor! Baba Vanga 2023 kehanetleri ortaya çıktı: Baba Vanga'ya göre 2022'de neler olacak? Dünyanın sonu mu geliyor?

    2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de kara delik)

    2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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