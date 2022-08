Babacan'dan ittifak açıklaması

Bu konunun sadece genel başkanlar tarafından ele alınması konusunda karar aldık. Çünkü orada siyasi karar gerektiren çok husus var. Teknik bir konu değil. Hassasiyetleri çok. Dolayısıyla günü geldiğinde bu konu sadece genel başkanların olduğu altılı masada genel başkanlar arasında konuşulur. Tabii ki her parti kendi çalışacak. Bazen toplantılarda geçiş süreciyle ilgili bazı fikirler dillendiriliyor. Ama herkes hazırlığını bitirdi. Artık altılı masada konuşmaya hazırız noktasında değiliz. Partiler çalışmalarını tamamlamadan konunun 6’lı masanın gündemine gelmesi doğru olmaz.

Şimdi biliyorsunuz, şubat sonunda yapılan imza töreninden sonra ilk ev sahipliğini biz yaptık. Ve orada bir bakıma bir gelenek başlatmış olduk. O da şöyle her ev sahibi toplantı öncesi diğer genel başkanları ziyaret ediyor, gündem konusunda bir görüş alışverişi yapılıyor. Ortak gündem belirleniyor ki masaya oturduğumuzda biraz hızlı mesafe alalım diye. Dolayısıyla Sayın Karamollaoğlu'nun ziyareti de bu çerçevedeydi. Gündemi şöyle bir istişare edelim diye geldi. Birinci turun son ev sahibi Saadet Partisi olacak ama hani bundan sonra bu toplantılar devam etsin mi etmesin mi? Bu konudaki görüşünü de ifade etti, ben de ifade ettim. Daha ortak gündemimiz bitmediğine göre, ortak çalıştığımız konular olduğuna göre bu toplantıların devam etmesi lazım. Ama zamanlaması konuşulabilir. Frekansı konuşulabilir. Bu toplantıda muhtemelen bir kanaat oluşturmaya çalışırız…

İLETİŞİM KOMİSYONU

İletişim Komisyonu, altı parti olarak karar verdiğimiz ve mutabık kaldığımız hususların daha etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulmasıyla ortak çalışma yapacak. Çünkü altılı masada aslında çok güzel çalışmalar oldu. Fakat bunların bir kısmından kimsenin haberi yok. Farkındalık oluşturma adına çalışma yapılacak.

ORTAK ADAY

6’lı masada ortak adaylık konusunu hiç açmıyoruz. Bunu açmama kararı aldık. 6’lı masa herhangi bir ittifaktan çok daha öte bir işbirliği çalışması aslında. Masa, bir bakıma Türkiye'yi ortak yönetme iradesiyle hareket ediyor. Çok önemli bir çalışma bitti. Parlamenter sistem bir hedef kondu. Şimdi bu hedefe ulaşıncaya kadarki sürede ülke nasıl yönetilecek? Bunlar çalışılıyor. İşte geçiş sürecinin yol haritası. Ve ortak bir cumhurbaşkanı adayı hedefi var…

'NASIL YÖNETECEĞİNİ BELKİ DE ADAY AÇIKLAMALI'

Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı. Cumhurbaşkanı adayının erken aşamada açıklanması ya da belirlenmesiyle ilgili iki tane önemli sorun görüyoruz biz. Birincisi bu geçiş sürecinin yol haritası üzerinde siyasi partilerin ittifakı daha doğrusu mutabakatı önemli ama bir o kadar da cumhurbaşkanı adayının da bu mutabakat içerisinde söz söylemesi, rol alması, hatta bu mutabakatı mümkünse adayın açıklaması bu. Kendi yetkilerini nasıl kullanacağıyla ilgili bir husus ağırlıklı olarak yani. Hani altı parti olarak biz senin yetkilerini şöyle tanımladık demek başka. Ama beraberce konuşup cumhurbaşkanı adayının çıkıp ben adayım ve yetkilerimi şu şu şu şu çerçevede paylaşacağım. Yetkililerimin katılımcı bir anlayışla kullanacağım diye kendisinin açıklaması başka. Bu daha kıymetli olur. Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda her şeyi ona soracaklar. Aday kendi kafasına göre mi konuşacak? Parti lideriyse kendi parti programına göre mi konuşacak. Yoksa 6’lı masaya mı soralım diyecek. Dolayısıyla; Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinden önce bize göre her konuda bazı temel alanlarda özellikle bir ortak hedef ve ilke belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla her konuda bir ortak söylem notu üzerinde çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde gerçekten çok zor bir tablo ortaya çıkabilir. Yönetmesi zor bir tablo ortaya çıkabilir.