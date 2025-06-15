Babalar gününün kökeninde bilinenden çok daha derin bir hikaye var!
Babalar Günü, her yıl haziran ayında kutlanırken pek çok kişi bu özel günün nasıl ortaya çıktığını bilmez. Oysa Babalar Günü'nün arkasında, bir kız çocuğunun babasına duyduğu büyük saygı ve sevgiden doğan dokunaklı bir hikâye yatıyor. İşte detaylar!
Bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü, yalnızca hediyelerin verildiği bir gün değil; aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir aile mirasının yansımasıdır. Peki bu özel gün nasıl ortaya çıktı, hangi duygularla şekillendi?
BABALAR GÜNÜNÜN DOĞUŞU: BİR KAHRAMANIN ANISINA
Babalar Günü, günümüzde sevgi ve minnetle kutlanan özel günlerden biri olsa da, çıkış noktası oldukça anlamlı bir hikâyeye dayanır. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bu gün, bir kız çocuğunun babasına duyduğu derin hayranlıkla şekillenmiştir.
BİR KIZIN İLHAM VEREN TALEBİ
1909 yılında, Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, anneler gününden etkilenerek babalar için de özel bir gün olması gerektiğini savundu.
6 ÇOCUĞUNU TEK BAŞINA BÜYÜTEN BİR BABA
Dodd’un babası, Amerikan İç Savaşı’na katılmış ve altı çocuğunu tek başına büyütmüş bir adamdı. Annesiz geçen yıllarda çocuklarına hem anne hem baba olan bu adam, kızının gözünde bir kahramandı. Sonora, babasının özverisinin unutulmaması gerektiğini düşünerek yetkililere başvuruda bulundu.
İLK KUTLAMA VE TARİHSEL YOLCULUK
Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane kentinde kutlandı. Başlangıçta yerel bir etkinlik olarak görülen bu gün, yıllar içinde Amerika'da yaygınlaştı ve zamanla başka ülkelere de ilham verdi.
HAZİRAN AYININ ÜÇÜNCÜ PAZARI
Resmi olarak ABD'de 1972 yılında Başkan Richard Nixon tarafından haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü olarak ilan edildi.
KÜRESEL BİR KUTLAMA GÜNÜNE DÖNÜŞÜM
Bugün Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde farklı tarihlerde kutlansa da özü aynı: Babaların emeklerini, sevgilerini ve hayatımızdaki yerlerini onurlandırmak.
Geleneksel hediyeler, el emeği kartlar ve duygusal mesajlarla zenginleşen bu gün, aile bağlarını güçlendiren anlamlı bir ritüele dönüşmüş durumda.