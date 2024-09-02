Bademciklerin alınması zararlı mı? Bademciklere gerçekten ihtiyaç var mı?
Soğuk algınlığında, kış aylarında dondurma veya soğuk içecekleri çok fazla tükettiğimizde bademciklerimiz şişebilir. Bazılarımız ise çocukluğunda bademciklerini aldırmıştır. Peki, bademcikleri aldırmak doğru mu? Detaylar haberimizde...
Bademcikleriniz, bakteri ve virüsler gibi yabancı istilacılara karşı vücudunuzun birincil savunma mekanizmalarından biridir. Bu organizmalar vücudunuza girmeden önce boğazınızdaki bademciklerinizle karşılaşmak zorundadır.
BADEMCİKLER NE İŞE YARAR?
İnsanlar bademcik dedikleri zaman genellikle boğazlarının arka tarafında bulunan ve palatin bademcikler olarak bilinen lenfoid doku kitlelerinden bahsederler. Boğazınızı her iki tarafta da koruyan birer palatin bademciğiniz vardır. Ağzınızdan vücudunuza girmeye çalışan bulaşıcı patojenleri yakalayabilirler. Palatin bademcikler, soluduğunuz veya yuttuğunuz patojenlere karşı savunma yapar.
Bununla birlikte, kapı bekçisi olarak görev yapan birden fazla bademcik türünüz vardır. Palatin bademcikler, yutakta Waldeyer halkası adı verilen lenfoid yapılardan oluşan bir halkanın parçasını oluşturur. Waldeyer halkası, palatin bademcikler, farengeal bademcikler, tubal bademcikler ve lingual bademciklerden oluşur. Bu yapılar birlikte, burnunuz ve ağzınız yoluyla vücudunuza girmeye çalışan mikroorganizmalara karşı enfeksiyonla savaşır.
BADEMCİKLER NASIL ÇALIŞIR?
Bademcikler, mikropların vücudunuza girmesini önleyen bir filtre gibi hareket eder. Vücudunuzun gelen mikroplara karşı ilk savunma mekanizmalarından biridir. Bademcikler, savunma için bağışıklık hücreleri içerir. Patojenler ağzınıza veya burnunuza girdiğinde, bağışıklık hücreleriniz önce onları tanımlar.
Daha sonra, bu bağışıklık hücreleri patojenleri öldürmek ve yok etmek için antikorlar üretir. Bademcikler, lenfatik sistem olarak bilinen ve vücudunuzda dolaşan sıvı sisteminin bir parçasıdır. Lenfatik sistem aracılığıyla vücudunuz enfeksiyonları temizler.
BADEMCİKLERİNİZ OLMADAN YAŞAYABİLİR MİSİNİZ?
Bademcikleriniz olmadan da yaşayabilirsiniz. Bademcikler akciğerleriniz veya kalbinizle aynı kategoride değildir; bu nedenle sizi hayatta tutmak için gereksizdirler.
Vücudunuzun savunma sisteminin çok önemli parçalarıdır, ancak onlar olmadan da sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bademcikleriniz olmadan, vücudunuzun diğer bağışıklık savunmaları enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olmak için harekete geçer. Bademcik ameliyatından sonra solunum yolu enfeksiyonları, kulak iltihabı veya sinüzit riski daha yüksek olabilir. Ancak bademciklerinizi aldırmış olmanız, savunmasız olduğunuz anlamına gelmez.
BADEMCİKLERİNİZİ NE ZAMAN ALDIRMANIZ GEREKİR?
Eskisi kadar yaygın olmasa da, bademcik ameliyatları hala çocuklar için en yaygın cerrahi prosedürlerden biridir. Bademcikleriniz patojenlerle savaşmaya yardımcı olur, ancak enfekte olduklarında sorunlu hale gelebilirler. Enfekte bademcikler, bademcik iltihabı olarak bilinen iltihaplı hale gelir ve sorunlara neden olabilir. Viral enfeksiyonlar genellikle bademcik iltihabının nedenidir, ancak bakteriyel enfeksiyonlar da sorumlu olabilir.
Boğaz ağrısı, bademcik iltihabının en belirgin belirtilerinden biridir. Ayrıca yutma güçlüğü, ateş veya ağız kokusu da yaşayabilirsiniz. Ancak, tekrarlayan bademcik iltihabı, tekrarlayan kulak enfeksiyonları veya aşırı şişmiş bademcikleri olan kişilerin bademciklerinin alınması gerekebilir.
UYKU PROBLEMİNE NEDEN OLUR MU?
Aşırı şişmiş bademcikler, hava yollarını tıkadığı için insanların uyumakta zorlanmasına neden olabilir. Bu nedenle, bademcik ameliyatı iltihaplı bademciklerin neden olduğu uyku apnesini hafifletmeye yardımcı olabilir.
AMELİYATTAN SONRA DONDURMA TÜKETMEK FAYDALI MI?
Çocuklar genellikle bademcik ameliyatından birkaç gün sonra kendilerini daha iyi hissederler. İlginç bir şekilde, araştırmalar dondurma ve buzlu dondurma gibi yumuşak soğuk yiyeceklerin bademcik ameliyatı sonrası ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, iyileşme sürecini hızlandırdığı için tost veya mısır gevreği gibi sert, pütürlü yiyecekler yemek de önemlidir. Öte yandan, yetişkinlerin tamamen iyileşmesi iki haftayı bulabilir. Ağrı, ilk birkaç gün daha da kötüleşir ancak günler geçtikçe azalır.
Kaynak: Thefactsite