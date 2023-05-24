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Haberler Gündem 3. Sayfa Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı
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Bağda pompalı tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı

Denizli'de asma yaprağı toplamak için gittiği bağda yakın mesafeden pompalı vurulan Hatice Baysal'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu Hasan Mol, tutuklandı

Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı
DHA

Denizli'de, bağda tüfekle vurulan Hatice Baysal'ın (61) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu Hasan Mol (51), tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs'ta Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasıyla yaşayan, asma yaprağı toplamak için Çaykarası mevkisinde kendilerine ait bağa giden Hatice Baysal, bir daha geri dönmedi.

2 EL SIRTINA, 1 EL DE BAŞINA

Merak edip, komşusu ile bağa giden Hanım Baysal, kızının cansız bedenini buldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Baysal'ın yakın mesafeden pompalı tüfekle öldürüldüğü, 2 el sırtına, 1 el de başına saçma isabet ettiği belirlendi.

KADINI DAHA ÖNCE DE SOPA İLE DÖVMÜŞ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada Hatice Baysal'ı sopa ile darbeden, bu nedenle hakkında 9 ay önce uzaklaştırma verilen komşusu Hasan Mol'u gözaltına aldı.

Darp nedeniyle davası süren Mol, jandarmadaki ifadesinde; suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. İşlemleri sonrası Mol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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