İHA

Irak Savunma Bakanlığı, Bağdat’ta meydana gelen patlamanın Haşdi Şabi güçlerine ait cephanelikte meydana geldiğini duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü’nde patlama meydana gelmiş, üsten yükselen dumanlar Bağdat’ın birçok yerinden görülmüştü. Irak Savunma Bakanlığı tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada “Bağdat’taki patlama Haşdi Şabi ve polis güçlerine ait cephanelikte meydana geldi” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, patlamaya kötü depolama ve aşırı hava sıcaklığının neden olduğunu duyurdu.

Olay yerine sevk edilen Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlama sonucu meydana gelen yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken olayda ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmediği aktarıldı.