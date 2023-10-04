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        Haberler Sağlık Bağışıklığınızı güçlendiren ve kusmayı önleyen 8 yiyecek!

        Bağışıklığınızı güçlendiren ve kusmayı önleyen 8 yiyecek!

        Hava değişmeye başladığında, zaten bir sürü zararlı bakteriler ortalıkta dolaşıyor. Ve artık çoğumuz ofise geri döndük, bir meslektaşınız öksürmeye ve tükürmeye başlar başlamaz, muhtemelen siz de onun soğuk algınlığına yakalanacaksınız. Peki, bu durumu önlemek mümkün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:45
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        Together Health'de kayıtlı diyetisyen olan Lola Biggs, bu kış formda kalmamıza yardımcı olmak için hepimizin yemesi gereken sekiz gıdayı değerlendirdi.

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        Ancak korkmayın; bir beslenme dehası, bu kış kendinizi formda hissetmenizi sağlayacak en iyi bağışıklığı güçlendiren sekiz gıdayı değerlendirdi.

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        Lola Biggs, formda kalmanıza yardımcı olacak bir dizi vitamin satan doğal takviye markası Together Health'in kayıtlı diyetisyenidir.

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        İlk tavsiyesi turunçgillerden stok yapmaktır: Enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olan anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahiptirler.

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        İşte bu yüzden portakal suyu kışın olmazsa olmazlardandır: Öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan C vitamini ile doludur. Portakal gibi turunçgiller bağışıklığı güçlendiren C vitamini ile doludur.

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        Lola'nın ikinci haykırışı A vitamini açısından son derece zengin olan kırmızı biberlere geliyor.

        A vitamini, vücudunuzun hastalıklara karşı doğal savunmasını oluşturmasına yardımcı olmak için hayati öneme sahiptir ve aynı zamanda herhangi bir enfiyeden sonra daha hızlı toparlanmanıza yardımcı olur.

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        Sağlık tutkununun üçüncü süper besin önerisi ise "mineraller, antioksidanlar ve A, C ve E vitaminleriyle dolu" olarak tanımladığı brokoli.

        Aynı zamanda demir, çinko ve magnezyum da içerir; hepsi de vücudun hastalıklara karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşır ve bu da onu "mükemmel bir bağışıklık güçlendirici" yapar.

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        Lola'nın bir sonraki seçkisi, soğuk algınlığıyla savaşmaya yardımcı olan iki lezzetli karışım tarifi: sarımsak ve zencefil.

        Sarımsak vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Sarımsağın enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar ve antioksidan özellikler" içerdiğini, zencefilin ise boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olmak için kızartmalara, körilere rendelenebileceğini veya sıcak su ve limonla karıştırılabileceğini açıklıyor.

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        Beslenme uzmanının bir sonraki haykırışı C vitamini ve beta-karoten ile dolu olan ıspanaktır.

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        Diğer bir seçenek, sağlığı iyileştirmede harika olan zengin bir antioksidandır ve daha iyi bilişsel işlevlerle bağlantılıdır ve belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur.

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        Zerdeçal, Lola'nın yedinci tavsiyesidir: Yaygın baharat, mikroplarla savaşan antikorların oluşumunu uyarır.

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        Diyetisyenin son tercihi ise "Magnezyum ve selenyumun yanı sıra E ve B6 vitaminleriyle dolu" diye tanımladığı ay çekirdeği oluyor.

        Ayçiçeği tohumları E ve B6 vitaminleriyle dolu, Lola bunların vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlü tutmak için harika olduğunu söylüyor.

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        Havalar soğuduğunda size biraz destek vermek için yulaf lapanızın veya yoğurdunuzun üzerine serpmek için harika bir seçimdir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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