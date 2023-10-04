Bağışıklığınızı güçlendiren ve kusmayı önleyen 8 yiyecek!

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Sağlık tutkununun üçüncü süper besin önerisi ise "mineraller, antioksidanlar ve A, C ve E vitaminleriyle dolu" olarak tanımladığı brokoli. Aynı zamanda demir, çinko ve magnezyum da içerir; hepsi de vücudun hastalıklara karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşır ve bu da onu "mükemmel bir bağışıklık güçlendirici" yapar.

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Lola'nın bir sonraki seçkisi, soğuk algınlığıyla savaşmaya yardımcı olan iki lezzetli karışım tarifi: sarımsak ve zencefil. Sarımsak vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Sarımsağın enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar ve antioksidan özellikler" içerdiğini, zencefilin ise boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olmak için kızartmalara, körilere rendelenebileceğini veya sıcak su ve limonla karıştırılabileceğini açıklıyor.