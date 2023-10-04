Baş ağrınızın yeri ne anlama geliyor? İşte her tür ağrıyı tedavi etmenin en iyi yolu

Bu tür bir rahatsızlık yaşıyorsanız, gözlük veya kontakt lens kullanmanız gerekebileceğinden bir göz testi yaptırmalısınız, diye ekledi.

Abbas, "Göz yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrıları, gerilim baş ağrılarına benzer hissedebilir ve uzun süreli okuma veya bilgisayar kullanımı, uzun süreli konsantrasyon, stres ve kötü duruştan kaynaklanabilir." dedi.

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Eczacı, "Okumaya ve ekranlara düzenli aralar vermek, iyi bir duruş sergilemek ve boynunuzu, kollarınızı ve sırtınızı düzenli olarak esnetmek, göz yorgunluğu baş ağrısı riskinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir" dedi.

"Bilgisayar ekranınız için parlama önleyici bir filtre de kullanabilirsiniz."