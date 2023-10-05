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LEBLEBİNİN DİĞER FAYDALARI Leblebi mide özsuyunun dengelenmesini sağlayarak reflü, gastrit gibi mide hastalıklarının şikâyetlerinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda bu gibi hastalıkların iyileşmesine katkı sağladığı da bilinmektedir. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsaklarda oluşabilecek ishal gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Kalorisi azdır ve tok tutar. Bu sayede diyet yapan kişiler tarafından tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Enerjiyi artırarak yorgunluğun önüne geçer. İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde stres, gerginlik gibi sorunların önüne geçer. Kalsiyum ve protein içeriğiyle kas ve kemik gelişimini destekler. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Böbreklerde kum ve taş gibi oluşumları da engellediği düşünülmektedir. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidan maddeler kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Bağışıklığın güçlenmesini destekleyici bir görevi vardır. LDL, yani kötü kolesterolün düşürülmesinde etkili besinlerden biridir. Anne sütünü artırma özelliği vardır. Doğum yapmış kadınlara düzenli leblebi tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Mide bulantısını geçirir. Odaklanma probleminin önüne geçer. Beyin gelişimini ve sağlığını desteklediği bilinmektedir.

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LEBLEBİNİN ZARARLARI VAR MIDIR? Leblebi oldukça faydalı bir besin maddesi olsa da bazı durumlarda ve bazı kişiler için zararlı da olabilir. Öncelikle kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler dikkatli tüketilmelidir. Leblebinin ishali önlediği ve iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir fakat kabızlık şikâyetlerini artırıcı özelliği de olabilir. Bu nedenle kronik kabızlık sorunu yaşayan kişilerin leblebi tüketimi konusunda hekimlerine danışmalarında yarar vardır.