Sadece 1 avucu şifa kaynağı! Kolesterolü ve kan şekerini dengeliyor, mideyi rahatlatarak tok tutuyor
Kuruyemişler içerisinde en çok tercih edilen leblebi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde adeta bir şifa kaynağı. Özellikle mide sorunlarına iyi gelen ve tok tutarak acıkmayı geciktiren bu besini diyet listenize mutlaka eklemelisiniz.
Bakliyatların içerisinde en çok fayda sağlayanlardan biri olarak ön plana çıkan nohutun kavrulmasıyla elde edilien leblebi, kuruyemiş ve atıştırmalık olarak tüketiliyor. Lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen leblebi tam bir sağlık deposu olma özelliği taşıyor.
A, C, B6, K, E vitaminleri ile selenyum, magnezyum, çinko, fosfat ve kalsiyum bulunan bu şifa deposu besin, ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen atıştırmalıklardan biridir. Açlığı bastırması sebebiyle çokça tercih ediliyor ancak leblebinin faydaları sadece bulunla sınırlı kalmıyor.
LEBLEBİNİN BESİN DEĞERLERİ: LEBLEBİ KAÇ KALORİ?
1 avuç sarı leblebinin kalorisi: 55 kcal
100 gram leblebinin kalorisi: 270 kcal
Leblebinin besin değerlerine gelince, içeriğinde bolca karbonhidrat, protein, yağ ve besin lifi bulunuyor. Tam bir potasyum kaynağı olan leblebi, bunun yanında kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bakımından da zengin yiyecekler arasında yerini alıyor.
LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Leblebinin içeriğinde bulunan yararlı maddeler, vitamin ve mineraller ve düşük kalorili olması onun tercih edilme nedenlerinin başında geliyor. Her gün bir avuç tüketmenin ise sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte her gün bir avuç tüketilen leblebinin faydaları…
Uzun süreli bir tokluk hissi sağlıyor
Açlık krizlerine hızlıca çözüm olan yiyeceklerden leblebi, birçok atıştırmalığa göre düşük kalorisiyle de yüz güldürüyor. Diyette olanlara destek oluyor.
Mide sorunlarına iyi geliyor
Mide suyunu emen leblebi, bu özelliğiyle mide yanması başta olmak üzere birçok mide rahatsızlığına iyi geliyor. Reflü üzerinde dahi hafifletici etkileri olduğu biliniyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
İçeriğinde bolca vitamin ve mineral barındıran leblebi, düzenli olarak tüketildiğinde vücut direncini artırıyor. Bu sayede uzun sürede bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.
Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor
İçinde bulunan proteinler sayesinde leblebi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani değişimlerin önüne geçerek baş dönmesi, aniden bastıran açlık krizi, yorgunluk gibi sorunların da önüne geçiyor.
Kolesterolün dengelenmesine de yardımcı oluyor
Leblebi, kötü kolesterolün dengelenmesine destek oluyor, bu sebeple özellikle kötü kolesterolü yüksek çıkanlara öneriliyor.
Ağız yaralarına ve iltihaplanmalara iyi geliyor
Leblebi düzenli olarak tüketildiğinde vücutta oluşabilen iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların da iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Kemik ve diş sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor
İçeriğinde bulunan kalsiyum başta olmak üzere yararlı maddelerin etkisiyle leblebi, kemik sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Düzenli tüketildiğinde dişlerin sağlıkla kalmasını sağlarken kemik gelişimi ve sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor.
Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek oluyor
Leblebi, başta böbrek taşı olmak üzere birçok böbrek rahatsızlığı üzerinde de olumlu etkilerde bulunuyor.
Cildin ışıl ışıl olmasını sağlıyor
İçeriğindeki vitaminlerin etkisiyle leblebi, hücrelerin yenilenme hızını artırıyor. Bu sayede cildin çok daha canlı, parlak, temiz ve ışıl ışıl görünmesini sağlıyor.
Anne sütünü artırdığı söyleniyor
Leblebinin içindeki folik asit sebebiyle anne sütünün hem miktarını hem de kalitesini arttırdığı da biliniyor. Bu sebeple hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların doktorlarına danışarak tüketmesi öneriliyor.
LEBLEBİNİN DİĞER FAYDALARI
Leblebi mide özsuyunun dengelenmesini sağlayarak reflü, gastrit gibi mide hastalıklarının şikâyetlerinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda bu gibi hastalıkların iyileşmesine katkı sağladığı da bilinmektedir.
Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsaklarda oluşabilecek ishal gibi rahatsızlıkların önüne geçer.
Kalorisi azdır ve tok tutar. Bu sayede diyet yapan kişiler tarafından tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
Enerjiyi artırarak yorgunluğun önüne geçer.
İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde stres, gerginlik gibi sorunların önüne geçer.
Kalsiyum ve protein içeriğiyle kas ve kemik gelişimini destekler.
Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Böbreklerde kum ve taş gibi oluşumları da engellediği düşünülmektedir.
İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidan maddeler kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.
Bağışıklığın güçlenmesini destekleyici bir görevi vardır.
LDL, yani kötü kolesterolün düşürülmesinde etkili besinlerden biridir.
Anne sütünü artırma özelliği vardır. Doğum yapmış kadınlara düzenli leblebi tüketmeleri tavsiye edilmektedir.
Mide bulantısını geçirir.
Odaklanma probleminin önüne geçer.
Beyin gelişimini ve sağlığını desteklediği bilinmektedir.
LEBLEBİNİN ZARARLARI VAR MIDIR?
Leblebi oldukça faydalı bir besin maddesi olsa da bazı durumlarda ve bazı kişiler için zararlı da olabilir. Öncelikle kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler dikkatli tüketilmelidir. Leblebinin ishali önlediği ve iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir fakat kabızlık şikâyetlerini artırıcı özelliği de olabilir. Bu nedenle kronik kabızlık sorunu yaşayan kişilerin leblebi tüketimi konusunda hekimlerine danışmalarında yarar vardır.
*Aynı zamanda bütün besinlerde olduğu gibi leblebinin de aşırı tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucu şişkinlik, çok fazla gaz, bağırsak krampları gibi sorunlara yol açabilen bir maddedir. Aşırı leblebi tüketiminde kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bu nedenle günlük leblebi tüketiminin belirli bir miktarı aşmaması tavsiye edilmektedir.