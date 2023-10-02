Cilt bakımında yaptığınız en büyük hatalar! Doğru bildikleriniz aslında cildinizin en büyük düşmanı

Bu eski olabilir ama kesinlikle güzel bir şey. Zararsız gibi görünse de, makyajla uyumanın aslında erken yaşlanma da dahil olmak üzere oldukça ciddi yan etkileri vardır . NYC 'deki Schweiger Dermatoloji Grubundan Dr. Sue Ann Wee , Byrdie ile konuştu ve yatmadan önce yüzünüzü yıkarken tam olarak ne olacağını özetlemek rahatlıkla aklınızdan çıkar.

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Wee şunu açıklayarak başlıyor: "Öncelikle makyaj, kiri ve çevresel kirleticileri derinin içinde hapsedebilir ve bu tür çevresel stres, DNA mutasyonlarına, kollajen bozulmasına neden olabilecek ve zamanla erken yaşlanmaya neden olabilecek serbest radikallerin artmasına neden olabilir."

Daha sonra sivilcelerin ortaya çıkması muhtemeldir. Makyaj gözenekleri tıkayan maddeler içerebileceğinden, gece boyunca makyajda bırakılması ciltte tıkanıklığa ve dolayısıyla sivilceye neden olabilir. Wee ayrıca "daha donuk, kuru ve kaba" bir cilt olasılığından da bahsediyor çünkü uzun süre makyajla uyumak "cildin doğal dökülme veya pul pul dökülme sürecini" önleyebilir. Kaşıntılı ve iltihaplı gözler, yatağa makyaj yapmanın bir başka talihsiz yan etkisidir.