Cilt bakımında yaptığınız en büyük hatalar! Doğru bildikleriniz aslında cildinizin en büyük düşmanı
Bir cilt bakımı rutini geliştirmek hem heyecan verici hem de bunaltıcı bir iş olabilir. Piyasada o kadar çok krem, serum ve toner var ki, size en uygun ürünleri bulmaya çalışırken bir labirent gibi hissedebilirsiniz. Peki bunları doğru sırada ve günün doğru saatinde uyguladığınızdan emin misiniz? Daha da kafa karıştırıcı. Ayrıca cildimize en iyi şekilde nasıl bakacağımız konusunda daha fazla bilgi edinildikçe, cilt bakımı yolculuğumuzda daha önce öğrendiğimiz birçok alışkanlığın da yenilenmesi gerekiyor.
Bununla birlikte, yatırıma değecek bir cilt bakımı rutini geliştirmenin birçok artısı da vardır. Everyday Health uzmanlarına göre, bir cilt bakımı rutinine sahip olmak aslında zihinsel sağlığın iyileşmesine yol açabilir. Uzmanlar, günlük bir rutine sahip olmanın, değişim zamanlarında istikrar sağlamaya yardımcı olduğunu, rahatlık ve başarı kaynağı sağladığını açıklıyor. Cilt bakımı yolculuğunuza çıktığınızda, geliştirdiğiniz alışkanlıkların temiz ve sağlıklı bir cilt arayışınızda size yardımcı olduğundan ve zarar vermediğinden emin olmak isteyeceksiniz. İşte cilt bakımı rutininizde kaçınmanız gereken en önemli noktalar…
GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMEK
Muhtemelen dermatoloğunuzdan bir (veya binlerce kez) şunu duymuşsunuzdur: Cilt bakımı rutininize güneş koruyucu ekleyin. Cilt bakım ürünleri arasında "en seksi" olmasa da, dermatologlara göre güneş koruyucu kullanmanın faydaları sayısızdır. Johns Hopkins Medicine'deki uzmanlara göre güneş koruyucu kullanmak cildinizin sağlığına dikkat etmenin en iyi yollarından biridir ve bunu yapmak erken yaşlanmayı, güneş yanığını ve cilt kanserini önlemeye yardımcı olabilir.
Güneş kremi dünyasında yeniyseniz dermatolog Anna Chien, günlük kullanım için en az 30 SPF kullanmanız gerektiğini, ancak açık havada aktivite yapmayı planlıyorsanız en az 60 SPF kullanmanız gerektiğini söylüyor. Yüzünüzü ve boynunuzu kaplamak için yeterli olması gereken en az bir ons güneş koruyucu sürmenizi öneriyor. Güneş koruyucunun nemlendiriciden veya diğer ürünlerden önce mi yoksa sonra mı gelmesi gerektiğini merak ediyorsanız Chien, güneş koruyucunun en az 30 SPF olması koşuluyla bunun önemli olmadığını söylüyor. Ne yazık ki, SPF'li makyajın, gerçekten bir ons kullanmadığınız sürece (makyaj standartlarına göre çok fazla) yeterli koruma sağlamayacağını söylüyor.
GECE GÜNDÜZ AYNI NEMLENDİRİCİYİ KULLANMAK
Cilt bakımı rutininizi gerçekten ciddiye almak istiyorsanız, muhtemelen gündüz ve gece nemlendiriciniz arasında ayrım yapmaya başlamanın zamanı gelmiştir. Ek adımı eklemekte tereddüt edebilirsiniz, ancak iki tür nemlendirici çok farklı amaçlara hizmet eder ve doğru kullanıldığında rutininiz üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahip olabilir.
Los Angeles merkezli dermatolog Jessica Wu, Byrdie ile konuştu ve gündüz nemlendiricilerinin güneşe karşı korunmaya yardımcı olabilecek SPF'ye sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda daha hafif olma eğiliminde olduklarını, dolayısıyla yağlı hissetmeden veya parlak görünmeden makyaj yapabileceğinizi açıkladı.
Gece nemlendiricileriyle ilgili olarak Wu, bu formüllerin genellikle daha zengin bir his vermek için yapıldığını ve mantıksal olarak SPF'siz olduğunu söylüyor. Ayrıca cildin dolgunlaşmasına yardımcı olan retinollerin yanı sıra glikolik asit gibi bileşenler de içerebilirler. Bu iki bileşen, uygulandıktan sonra güneşe maruz bırakılırsa ciltte tahrişe neden olabilir, bu nedenle gece formüllerinde daha iyi çalışırlar.
TUTARLI BİR RUTİNE SAHİP OLMAMAK
Hayattaki çoğu şey gibi, cilt bakımı rutininizde tutarlılık geliştirmek, başarınıza büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. İster cilt bakımı konusunda acemi olun, ister bir süredir bu oyunda "cildiniz" olsun, rutininize ayak uydurduğunuzdan emin olmak, uzun vadeli başarıyı garantilemenize yardımcı olabilir.
Dr. Sivilce Patlatıcı olarak da bilinen Dr. Sandra Lee, web sitesinde açıklıyor; "Bir cilt bakımı rutinine bağlı kalmanın birkaç nedenden dolayı iyi olduğunu düşünüyorum. Birincisi, cilt bakım ürünlerinizin sonuçlarını bir günde görmeniz pek mümkün değildir ve en az bir ay boyunca bu ürünlere bağlı kalmanız, bunların nasıl çalıştığına dair size daha iyi bir fikir verecektir. Yeni cilt hücrelerinin oluşmasının bir aydan fazla sürebileceğini ve bir ürünü elinizde tutmaya veya bırakmaya karar vermeden önce genellikle dört ila sekiz hafta kadar beklemeniz gerektiğini açıklıyor.
Cildinizi sağlıklı tutmak için, ürünlerinizi tutarlı bir şekilde uygulamak gibi önleyici tekniklerin kullanılmasının, cilt problemlerini sonradan tedavi etmekten daha iyi olduğunu söylemeye devam ediyor. Örneğin, sivilceyle uğraşıyorsanız gözeneklerinizi temizlemeye yardımcı olan peeling ürünlerini, onları gözden kaçırıp daha sonra hasar kontrolü yapmak zorunda kalmak yerine düzenli olarak kullanmak daha iyidir."
PAMUKLU YASTIK KILIFI KULLANMAK
Yatağa gittiğinizde cildinize büyük bir iyilik yapmak ister misiniz? Devam edin ve kendinize ipek, hatta bakır bir yastık kılıfı hediye edin. Healthline'a göre, araştırma hala başlangıç aşamasında olsa da, Wake Forest Üniversitesi'nin sponsorluğunda yakın zamanda yapılan bir araştırma, "ipek benzeri" yastık kılıflarında uyuyan kişilerin, pamuklu yastık kılıflarında uyuyanlara kıyasla sivilcelerde azalma olduğunu gösterdi.
Healthline uzmanları ipek yastık kılıfı üzerinde uyumanın faydalarını açıklıyor. Bunlar arasında ciltte daha az sürtünme yaratması, uyumak için daha temiz bir yüzey sağlaması ve cildin daha az kuruması sayılabilir. Yönetim kurulu onaylı dermatolog ve MDacne'nin tıbbi direktörü Yoram Harth, web sitesine konuştu ve bunun nedenini şöyle açıkladı: "İpek yastık kılıfları nemi ve kiri daha az emer ve dolayısıyla sivilcesi olan insanlar için daha iyi bir seçim olabilir. Bu özellikle yan veya yüzüstü uyuyan insanlar için geçerlidir" diye açıkladı.
Healthline uzmanları, bakır yastık kılıflarıyla ilgili olarak, yastık kılıfına gömülü bakır oksit parçacıklarının cilt için antimikrobiyal faydalara sahip olduğunu ve hatta ince çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılmasına katkıda bulunabileceğini söylüyor.
MAKYAJLA UYUMAK
Bu eski olabilir ama kesinlikle güzel bir şey. Zararsız gibi görünse de, makyajla uyumanın aslında erken yaşlanma da dahil olmak üzere oldukça ciddi yan etkileri vardır. NYC'deki Schweiger Dermatoloji Grubundan Dr. Sue Ann Wee, Byrdie ile konuştu ve yatmadan önce yüzünüzü yıkarken tam olarak ne olacağını özetlemek rahatlıkla aklınızdan çıkar.
Wee şunu açıklayarak başlıyor: "Öncelikle makyaj, kiri ve çevresel kirleticileri derinin içinde hapsedebilir ve bu tür çevresel stres, DNA mutasyonlarına, kollajen bozulmasına neden olabilecek ve zamanla erken yaşlanmaya neden olabilecek serbest radikallerin artmasına neden olabilir."
Daha sonra sivilcelerin ortaya çıkması muhtemeldir. Makyaj gözenekleri tıkayan maddeler içerebileceğinden, gece boyunca makyajda bırakılması ciltte tıkanıklığa ve dolayısıyla sivilceye neden olabilir. Wee ayrıca "daha donuk, kuru ve kaba" bir cilt olasılığından da bahsediyor çünkü uzun süre makyajla uyumak "cildin doğal dökülme veya pul pul dökülme sürecini" önleyebilir. Kaşıntılı ve iltihaplı gözler, yatağa makyaj yapmanın bir başka talihsiz yan etkisidir.
YÜZÜNÜZÜ AŞIRI SICAK SUDA YIKAMAK
Sıcak mı, soğuk mu, yoksa ikisinin arasında bir yer mi? Suyunuzun sıcaklığının cildinizin kalitesini nasıl etkileyeceği konusunda ciddi olarak düşünmemiş olabilirsiniz, ancak ikisi arasında bir bağlantı vardır; bu nedenle kaleminizi ve kağıdınızı hazırlayın ve bazı notlar alın. Healthline uzmanları soğuk suyla başlıyor. Evet, onunla yıkamanın yağ seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere bazı yararları olsa da, onu kullanmayı yeniden düşünmenizi gerektirebilecek dezavantajları da olduğunu açıklayın.
Oxygenetix cilt bakımı ve kozmetik ürün grubunda lisanslı bir güzellik uzmanı olan Sophia Knapp, siteye konuştu ve şöyle açıkladı: "Soğuk su gözeneklerinizi daralttığından, bakteriler ve kalıntılar sıkışabilir ve [kullandığınız zaman] kadar kolay temizlenemez."
Bunun yerine Knapp, günün döküntülerini gevşetmek için yüzünüzü ılık suyla yıkamanızı öneriyor ve "Daha sonra, gözenekleri sıkılaştırmak ve sağlıklı bir ışıltı için kan dolaşımını teşvik etmek için soğuk suyla durulama ile bitirin." diyor. Ayrıca sitedeki uzmanlar, çoğu cilt bakım ürününün aslında ılık suyla en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını açıklıyor.
Sıcak suya gelince; eğer cildiniz kuruysa, yüksek sıcaklıklar cildinizin yağlarını sıyırıp durumu daha da kötüleştirebilir. Günün sonunda uzmanlar, ılık su ile sıcak ve soğuk arasında mutlu bir ortam bulmayı öneriyor.
AŞIRI PEELİNG
Cilt bakımının pek çok unsuru oldukça ilgi çekici ve popüler hale geldi ve heyecanlanmak ve belki de biraz abartmak kolaydır. Peeling gibi unsurlar, sertlikleri nedeniyle rutininizde hassas bir denge gerektirir ve zarar vermemek için tam olarak ne zaman geri adım atmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Peelingin yararlarından yola çıkan New York City yönetim kurulu onaylı dermatolog Shari Marchbein, Allure ile konuştu ve şöyle açıkladı: "Kimyasal veya fiziksel olsun, peeling cilt bakımı rutininin önemli bir parçasıdır çünkü nemli, nemli bir ışıltının korunmasına yardımcı olur. Cilt tonunu ve dokusunu eşitleyebilir ve gözenekleri açabilir."
Ancak diğer uzmanlara göre çok fazla zorlamak ciddi hasara yol açabilir. Makalesinde şu açıklama yapıldı: "Bazı nedenlerden dolayı insanlar peeling yapmanın 'gizli hükümet bilgileri varmış gibi cildime işkence etmek' anlamına geldiğini düşünüyor. Aşırı peeling muhtemelen sivilcelerin en önemli nedenidir." Site, peeling işleminin haftada en fazla üç kez ile sınırlı olması gerektiğini, çünkü bundan fazlasının ciltte iltihaplanma ve kuruluğa neden olabilecek çatlaklara yol açabileceğini açıklıyor.
KAĞIT MASKENİZİ ÇOK UZUN SÜRE TAKMAK
Uzun bir günün ardından eve geliyorsunuz, kendinize akşam yemeği hazırlıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz ve en son Netflix dizisini art arda izlemek için oturmadan önce bir kağıt maskesi takıyorsunuz. Tüm bu dramın büyüsüne kapılmışken, çok geçmeden iki saatin geçtiğini ve kağıt maskenizin neredeyse tamamen sertleştiğini fark edersiniz. Hay aksi. Çıkarırsınız ama ne yazık ki cildiniz bunun sonuçlarına çoktan katlanmıştır. Peki neden diye sordun?
Dermatolog Shari Marchbein, Allure'a konuştu ve bazı cevaplar vermek için: "Kağıt maskeyi yüzünüzde kurumaya bırakmak, hatta maskeyi tavsiye edilenden daha uzun süre açık bırakmak, görünüşte zararsız bileşenlerin bile cildi kurumasına ve tahriş etmesine neden olabilir ki bu da amaçlanan amacın tam tersidir." diye açıkladı. Sitedeki uzmanlar, cildinizin maskeden ancak belli bir miktar nem emebildiğini ve bu görev tamamlandıktan sonra maskenin aslında cildinizdeki nemi çekmeye ve onu kurutmaya başlayacağını belirtiyor. Uzmanlar talimatlara uyulmasını ve kağıt maskenin en fazla 20 dakika boyunca açık bırakılmasını öneriyor.
GÖZENEKLERİ TIKAYAN BİLEŞENLERİN KULLANILMASI
En sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinin arkasındaki içerik listesi çok zor olabilir. Çok fazla harf, çok fazla hece var ve muhtemelen fen dersi sırasında buna dikkat etmiyordunuz. Ancak etiketleri nasıl okuyacağınızı öğrenmek için bir neden seçecekseniz, bu da diğerleri kadar iyidir.
Medical News Today'e göre, komedojenik bileşenler olarak da bilinen gözenekleri tıkayan bileşenler, saç foliküllerini ve gözeneklerini tıkayarak sivilceye yol açan döküntü birikimine yol açabilir. Cildimizdeki doğal yağlar ve ölü deri gözeneklerin tıkanmasına neden olabilirken, ürünlerdeki bazı bileşenler de buna katkıda bulunabilir. Cilt bakımı etiketlerinde bulabileceğiniz bazı komedojenik bileşenler arasında izopropil palmitat, izopropil izostearat ve bütil stearat bulunur, ancak bilmek isteyebileceğiniz bazı doğal bileşenler de vardır.
Örneğin Hindistan cevizi yağı oldukça komedojeniktir ve Healthline'a göre sivilce semptomlarını kötüleştirebilir.
Healthline'a göre kakao yağı, komedon içeriği yüksek olan ve cilt bakımı rutinlerinde kaçınılması gereken başka bir içeriktir.
Rutininize yağ eklemek istiyorsanız soya fasulyesi yağı, ayçiçek yağı ve aspir yağı gibi komedojenik olmayan seçenekleri kullanın.
AŞIRI ALKOL KULLANIMI
Cilt bakımındaki alkol, yağı kolayca çözdüğü ve cilde temiz ve taze bir his bırakabildiği için yağlı, sivilceye eğilimli ciltlerle uğraşanlar için cazip olabilir. Byrdie ile konuşan uzmanlara göre, bu his sizi geçici olarak cilt bakımında yüksek bir seviyede bıraksa da, uzun sürmesi pek mümkün değil çünkü alkol cildinizin soyulması ve kurumasına neden olabilir. Ancak, tüm alkollere kötü bir isim verilmeden önce uzmanlar, aslında birkaç tanesinin olumlu bir amaca hizmet ettiğini açıklıyor. Oküloplastik cerrah Maryam Zamani şöyle açıkladı: "Hindistan cevizi veya palmiye yağından elde edilen yağlı alkol, bazen bir formülasyonu koyulaştırmak için kullanılır ve cildi besleyici olabilir."
Rutininize faydalı olabilecek alkol türleri arasında setil, stearil ve setearil yer alır; çünkü bunlar, ürününüzdeki diğer bileşenlerin emilimine yardımcı olabilir.
Uzak durulması gereken alkoller arasında cildi kuruttukları için SD alkol 40, denatüre alkol, etanol ve izopropil alkol bulunur.
Ünlü estetisyen Renée Rouleau, siteye bu tür alkollerin kullanımının aslında gözeneklerin genişlemesine, cildinizin tahriş olmasına ve cildinizin daha da yağlı olmasına yol açabileceğini açıkladı.
ESANSİYEL YAĞLARI DOĞRUDAN CİLDİNİZE UYGULAMAK
Cleveland Clinic'e göre esansiyel yağlar, ruh halinizi iyileştirmek, iltihaplanmaya yardımcı olmak ve hatta enfeksiyonla mücadele etmek gibi birçok olumlu amaca hizmet eder. Piyasada bu kadar çok ürün varken bunları günlük rutininize dahil etmek gerçekten kolay olabilir, ancak zararları önlemek için bunları nasıl doğru şekilde kullanacağınızı bilmek önemlidir. Allure'daki cilt bakımı uzmanları, esansiyel yağları cilt bakımı rutininize en iyi şekilde nasıl dahil edebileceğiniz ve hangilerinden tamamen kaçınmanız gerektiği konusunda kısa bilgiler verdi.
New York City'deki SmarterSkin Dermatoloji'nin kurucusu ve dermatolog Sejal Shah, cildiniz için hangilerinin en iyi şekilde çalışabileceği konusunda lavanta, papatya, sandal ağacı ve kuşburnu tohumu yağının rotasyonunuza ekleyebileceğiniz mükemmel yağlar olduğunu açıkladı. Dermatolog Joshua Zeichner, şişenizi almadan önce bunları bir taşıyıcı yağla seyreltmenizi öneriyor: "Eğer cilde topikal olarak uygulayacaksanız, uçucu yağ, hindistancevizi yağı gibi taşıyıcı yağ olarak bilinen bir yağla seyreltilmelidir veya argan. Çünkü uçucu yağın konsantre formunda cilde uygulanması ciddi tahrişe neden olabilir" diye açıkladı. Ayrıca Zeichner, yağı bitkisel bir yağla seyreltmenin, bitkisel yağın olumlu özelliklerinden dolayı cilde daha fazla fayda sağlayabileceğini açıkladı.
SENTETİK KOKULU ÜRÜNLER KULLANMAK
Güzel kokulu bir aroma, cilt bakımı rutininize sakinleştirici bir katkı sağlayabilirken, cilt bakımı uzmanlarına göre kokunun cildiniz üzerindeki etkisi o kadar da rahatlatıcı olmayabilir. Waterhouse Young estetik doktoru Dr. Parisha Acharya, Refinery 29 ile konuştu ve şöyle açıkladı: "Hassas veya akneye eğilimli cilt tipleri ve egzama gibi kronik cilt rahatsızlıkları olanlar, hassas ciltlerini daha da tahriş edebileceğinden kokulu cilt bakımından kaçınmaya çalışmalıdır."
Uzmanlar her kokunun cilt için kötü olmadığını açıklarken, kokularda sinnamal, izoöjenol, limonen ve linalool gibi bazı yaygın alerjenler bulunduğunu açıklıyor. Hassas cilde sahip olanlar için koku, tahriş edici kontakt dermatit denilen duruma neden olabilir. Bu durum, kokunun cildin üst tabakasıyla etkileşime girerek tahrişe, çatlaklara ve cildi enfeksiyona karşı savunmasız bırakmasına neden olur. Diğer bir reaksiyon ise alerjik kontakt dermatit olabilir; bu, vücudun kokuyu yabancı bir cisim olarak algılaması ve bağışıklık sisteminin buna göre iltihaplanma yoluyla tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur.
HASSAS CİLTLERDE SÜLFAT KULLANIMI
Hassas cilt konusunda, cildi diğerlerininki kadar "dayanıklı" olmayan kişilerin hangi tür cilt bakım ürünlerini kullanacağını ve hangilerinden kaçınacağını bilmesi önemlidir. Healthline'a göre sülfatlar, kullanımının güvenli olup olmadığı ve hatta gerekli olup olmadığı konusunda bir süredir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Sülfatlar, sülfürik asit ile başka bir kimyasalın etkileşimi sonucu oluşan bir tuz olarak tanımlanır.
Güzellik ürünlerinde en yaygın bulunan sülfatlar sodyum lauril sülfat ve sodyum lauret sülfattır ve tipik olarak petrolden veya palmiye veya hindistancevizi yağından türetilir.
Healthline uzmanlarına göre sülfat kullanmanın tehlikeleri arasında cilt, akciğer ve göz tahrişi yer alıyor. Hassas cilde sahip olanlar için bir başka olası yan etki de sülfatların gözenekleri tıkayarak sivilcelere yol açabilmesidir. Sülfatsız temizleyicilere geçiş yapmak istiyorsanız uzmanlar, ya kendilerini özel olarak bu şekilde etiketleyen ürünleri satın almanızı ya da etiketinde yukarıda belirtilen içerikleri taşıyan ürünlerden kaçınmanızı öneriyor. Afrika siyah sabunu veya temizleme yağları gibi ürünler sülfat içermez ve bu ürünler alıştığınız köpüklü köpüğü oluşturmasa da, sülfatlardan üretilen köpüğün temizlenmesinin gerekli olmadığını unutmayın.
ÇOK FAZLA ÜRÜN KULLANMAK
Artık cildinizin mükemmel sağlığa kavuşmasının zamanının geldiğine karar verdiniz. Tüm makaleleri okudunuz (bu makale dahil) ve yeniden kullanılabilir çantalarınızı hazır bulundurun ve en yeni cilt bakımı sürümleriyle doldurulmayı bekliyorsunuz. Kapıdan çıkmadan önce cilt bakımı uzmanlarından son bir bilgelik sözü: Aşırıya kaçmayın!
Çok sayıda ürünü denemek doğaldır, ancak cilt uzmanı ve skinSense ve Ultrasun'un kurucusu Abi Cleeve'ye göre bu gerekli değildir. "Sabahları beş, akşamları beş ürüne ihtiyacınız yok. İyi bir cilt bakımı rutini gerçekten işe yarayan hedefe yönelik ürünlerle ilgilidir, çünkü cildimiz aşırı strese maruz kalmaktan hoşlanmaz. İlk olarak, katman katman cilt bakımı yapmak rahat değildir. Ürün ve aslında bu sadece bir israf" dedi.
Aşırı cilt bakımı belirtileri arasında yüzeyde kalan ürünlerden kaynaklanan yapışkan veya yağlı cilt veya diğer taraftan tahriş olmuş, kuru veya kırmızı cilt yer alır. Ayrıca tıkalı gözeneklerden kaynaklanan sivilceler veya birbirine karışmayan bileşenlerin birleştirilmesinden kaynaklanan döküntüler de yaşayabilirsiniz.