Zamanım yok diye dert etmeyin! Çalışan kadınlar için en iyi 5 kilo verme egzersizi

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Kadeh çömelme

Goblet squat yağsız kas kütlesi oluşturmak için etkilidir, bu da metabolizmayı hızlandırır ve yağ kaybını destekler. Ayrıca alt vücudun gücünü ve dayanıklılığını da arttırırlar.

Bir dambılı iki elinizle göğsünüze yakın tutun. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde ayakta durun. Kalçalarınızı geriye doğru iterek ve dizlerinizi bükerek çömelin. Göğsünüzü dik ve sırtınızı düz tutun. Başlangıç ​​pozisyonuna dönmek için tam ayağı itin. 12 tekrardan oluşan dört seti tamamlayın.