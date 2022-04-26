Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve Bagratlı Hanedanlığı'nın Orta Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Digor ilçesindeki Kilittaşı (Bagaran) köyü ziyaretçilerini bekliyor

AA
  • 01
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Orta Çağ'da hüküm süren Bagratlıların yanı sıra Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Ruslar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri ve çevresindeki kanyon, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi varlıkları da bünyesinde barındırıyor.
  • 02
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    AA'nın haberine göre Kafkasya'da kurulan Bagratlı Hanedanlığı Anadolu'da Kars, Ardahan, Van ve Artvin bölgelerinde yaşamlarını sürdürdü.
  • 03
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Aşot Misaker döneminde bağımsızlığını ilan ederek Kars ve Ani çevresinde hüküm süren Bagratlı Hanedanlığı'nın ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Digor ilçesine bağlı Kilittaşı köyü de Orta Çağ döneminin izlerini taşıyor.
  • 04
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Arpaçay Nehri kenarında, bölgeye hakim iki noktada yer alan Bagratlı döneminden kalan iki kilise ve eski döneme ait yerleşim yerindeki tarihi kalıntılar ziyaretçilerini bekliyor.
  • 05
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Bölgede, başta tarihi Ani Ören Yeri ve Kilittaşı köyündeki birçok tarihi kalıntılar ile doğal güzellikler dikkati çekiyor.
  • 06
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, "Kilittaşı köyü Digor ilçesine bağlı bir köy ancak tarihi açıdan önemiyle Orta Çağ'ın önemli merkezlerinden birisi. Burası 9-11. yüzyıllar arasında hüküm süren Bagratlı Hanedanlığı'nın önemli merkezlerinden birisi" dedi.

     
  • 07
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    KİLİTTAŞI KÖYÜ ORTAÇAĞ'IN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİSİ

    Arslan, Bagratlı Hanedanlığı'nın Orta Çağ'da bölgede hüküm sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • 08
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    "Bagratlıların Ani'ye yerleşmeden önceki yerleşim yerini Bagaran adındaki bu köy oluşturmaktadır. Kilittaşı köyü, Orta Çağ'ın önemli kentlerinden birisidir. Ani Bagratlıların 806 yılında ilk yerleştikleri yerleşim yeridir.
  • 09
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Bagratlılardan Aşot Misaker'in burayı kendisine merkez yaptığı, ölümüyle buraya defnedildiğini bilmekteyiz. Yine Bagratlı emirlerinden Abas’ın da buraya defnedildiğini söyleyebiliriz. 961 yılında Ani merkez yapılıncaya kadar burası Bagratlılar için hem önemli bir yaşam merkezi hem de bir aile kabristanlığı gibi kullanılmış.
  • 10
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Bu coğrafyada esas olan Arpaçay Nehri'dir. Tarihi kaynaklarda Akhuryan Nehri olarak da bilinen bu akarsu, bölgedeki yaşamı etkileyen ve şekillendiren en önemli unsur olmuş ve bu bölgede yaşayan Bagratlılar, Selçuklular hatta Osmanlılara kadar önemli bir coğrafi alan oluşturmuştur. Bagaran bir Bagratlı yerleşimi ancak Ani'nin tarihiyle çağdaş olan bir geçmişe sahip."

     
  • 11
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    YÖRE BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

    Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kilittaşı köyü yöresinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

     
  • 12
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    "Sultan Alparslan’ın 1064 yılındaki Ani fethiyle burası da Selçuklu topraklarına katılıyor. Moğollar Anadolu'yu işgal ettiklerinde Ani'nin yanı sıra Bagaran’ı da işgal ediyor. Burası çevresindeki diğer tarihi yerleşimlerle çağdaş olan bir tarihe sahiptir. Bagaran iki kilisesiyle halen ayakta, bu kiliselerden birisi tamamen Ermenistan tarafında ve 9. yüzyılda Bagratlılarca inşa edilmiştir. 
  • 13
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Türkiye topraklarındaki kilise de Bagratlılar devrinde inşa edilmiş ancak özgünlüğünü koruyamamıştır, 19. yüzyıldaki Rus işgali esnasında tekrar yenilenmiş ve üzerindeki Bagratlı orijinine ait haçkar olarak bilinen ve taşa işlenen motifler burada yeniden kullanılmıştır."

     
  • 14
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    "BAGRATLILARCA YAPTIRILAN KİLİTTAŞI KİLİSESİ ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ"

    Yörenin ziyaretçilerden Esra Bulunıkoğlu da Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kilittaşı Kilisesi'ni merak edip bölgeye geldiklerini belirterek, "Burasının çok güzel, farklı kültürlerden oluşan tarihi bir yerleşim yeri olduğunu gözlemledik, Hristiyanlık kültürünü gördük. Milattan sonra 10. yüzyılda Bagratlılarca yaptırılan Kilittaşı Kilisesi çok ilgimi çekti. Herkese burayı görmesini tavsiye ederim. Bu gezide kültürel olarak kendimi çok gelişmiş hissettim" ifadesini kullandı.

     
  • 15
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Iğdır Zirve Dağcılık Kulübü üyesi Harun Cengiz de "Tarihi yerlere yaptığımız ziyaretler çerçevesinde Arpaçay Kanyonu'nun hemen yanındaki bir kenti görme fırsatı bulduk, tarihi mekanlara ve doğal güzelliğe hayran kaldım. Kanyon, tarihi zenginliğinin yanında doğal güzelliğiyle de önemli bir yer. Burasının turizme kazandırılması hem ülkemize hem de yöreye katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

    "AMERİKA'DAN İTALYA'DAN GELEN TURİSTLER OLDU"

    Köy sakinlerinden Hamit Çoban da özellikle yaz aylarında köylerine yoğun şekilde turist geldiğini belirterek, şunları aktardı:

     

     
  • 16
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    "Amerika'dan, İtalya'dan gelen turistler oldu hatta 4 yıl önce misafirimiz olan Amerikalı bir turist, geçtiğimiz günlerde buraya gelerek önümüzdeki günlerde burasının belgesel filmini çekeceğini söyledi. 
  • 17
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

    Burası sürekli yerli yabancı turistlerce ziyaret ediliyor. Buranın restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu hem bizim için hem de ülkemiz ekonomisi için büyük getiri sağlayacaktır."
  • 18
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 19
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 20
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 21
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 22
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 23
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 24
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 25
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 26
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı
  • 27
    Bagratlıların Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.