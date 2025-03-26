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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 40. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (25 Mart 2025)

        Bahar 40. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 25 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur. Bahar 40. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 25 Mart 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:02
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        Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 40. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır. Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 40. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

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        BAHAR’IN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar’ın 40. Bölümünde;

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        Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur.

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        Evren ve Timur'un saatler sürecek çok kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı Bahar özelinde bir düelloya dönüşürken, Bahar evlilik kararını sorgular.

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        Öte yandan Bahar'ın yeniden evlenecek olmasına öfkelenen Timur bir de Umay ve Cem’in sevgili olduğunu öğrenince çıldırır.

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        İntikam için gözü dönen Timur'un yapacağı hamle, herkesi şoke edecek ve Bahar sonunda Timur'la sert bir yüzleşme yaşayacaktır.

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        Bu sırada Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu, en olmayacak şekilde öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır.

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        Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst edecektir.

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        BAHAR SON BÖLÜM İZLE

        25 Mart Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 40. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça, kesintisiz ve full HD izleyebilirsiniz.

        BAHAR 40. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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