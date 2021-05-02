"ARKADAŞA İHTİYACIM VAR"

Kendisine arkadaşlık etmesi için birini aradığını söyleyen Candan, "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek... Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.