'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 58'inci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Tek bir hatanın herkesin kaderini yeniden yazdığı yeni bölümde Bahar, ailesi ve aşkıyla en ağır sınavını verdi.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 58'inci bölümü, ABC1 20+ grubunda 3.48 izlenme oranı 10.46 izlenme payı, Total’de 3.33 izlenme oranı 9.96 izlenme payı, AB’de ise 3.12 izlenme oranı 10.39 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 58. bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 6 saat boyunca TT listesinde kaldı.

'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 58'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Naz’ın oyunlarını sezen Evren’in yüreğine düşen şüphe, hiçbir gerçeğin önüne geçemeyeceği kadar büyüdü. Cevap arayan Evren, Rengin’e gitse de duyduklarından tatmin olmadı. Çareyi Naz’la yüzleşmekte bulan Evren, Naz’a direkt Çağlar’ın Kıbrıs’taki sperm bankasından hamile kalıp kalmadığını sordu. Tüm paniğini gizleyen Naz, gerçeği söylemeyi reddederek her şeyi inkar etti. Evren’i gerçeklerin kıyısından bir kez daha iten Naz, tekrar dört ayak üzerine düşebilecek mi?

"Benim çocuğumu istemedin";

Yeni bölümde, Umay ve Parla’nın başlarına açtığı bela çığ gibi büyürken, Umay’ın bir anlık hatası Bahar’ın kabusu oldu. Kızlar bu işin içinden çıkmaya çalışırken Efe’yi yaralayarak adeta bir bataklığa saplandı. Umay’ın telefonuyla aldığı haberle adeta şaşkına dönen Bahar, kızların imdadına koştu. Bu sırada Harun’un başına gelenlerden sonra Uras dakikalarla yarışarak Harun’u hastaneye yetiştirdi. Harun’un hastaneye sedyede girdiğini gören Maral’ın çaresizliğine Uras sığınak olurken; aralarındaki güçlenen bağı gören Seren, kalbinin çığlıklarını bastırarak Uras’ın yaralarını tedavi etti.

Aziz Uras ve Seren yüzleşiyor; Hastanede olaylar sarpa sararken; Bahar, Rengin ve Çağla kızları hastaneye getirdi. Artık yolun sonuna geldiklerini anlayan Umay ve Parla gerçekleri daha fazla saklayamadı. Herkes duydukları karşısında donup kalırken, Bahar kızları kurtarmak için kurduğu oyunda Efe ve çetesini polisin kucağına bıraktı. Kızlarını kurtaran Bahar, tam derin bir nefes almışken Evren ve Naz’ın aynı evde yaşayacağını öğrendiğinde adeta ayağına çelme takılmış gibi sendeledi. Bahar ve Evren arasında umutlar tükenirken, Evren açıklama yapmaya çalışsa da Bahar’ın mecburiyetlerin parçaladığı kalbinde Evren’e yer kalıp kalmadığı izleyicide merak konusu oldu. Tüm dengelerin değiştiği bu bölümde engelleri aşamayan tek çift Bahar ve Evren olmadı. Evlenmeye evet diyen Uras ve Seren bu kez boşanmak için evet dedi. Evren ve Bahar ayrılıyor; REKLAM Tüm kartları yeniden dağıtan bölümün finalinde, Evren ve Bahar yüzleşti. Evren’in aşkı için savaştığı yüzleşmede Bahar, mücadeleye mecali kalmadığından Evren’e gitmesi için yalvardı. Evren kaybettiklerinin acısıyla giderken yoluna çıkan Harun, Evren’e bebeğiyle ilgili gerçeklerin sinyallerini verse de kafası karışan Evren, Harun’u kendi halinde bıraktı. Harun ise, Bahar’a duygularını söylemeye gitti. Her şeyden sonra çimlerde dertleşen Bahar ve Harun’un sabah beraber aynı odada uyanması seyircide şok etkisi yaratırken; Bahar ve Evren’in ne olacağı heyecanı doruklara çıkardı.