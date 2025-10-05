Habertürk
Habertürk
        Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 53. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

        Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 53. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?"ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar'ın peşinden gittiği sırlar dengeleri altüst ediyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 23:20 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:20
        "Daha yeni başlıyoruz Uras…"
        Tanıtımda Bahar, Seren’i bu hale getiren kazanın perde arkasındaki sırların peşine düşer ve karşılaştığı gerçekler onu derinden sarsıyor. Çağla, Bahar’ın serzenişleri karşısında hem onu sakinleştirmeye çalışıyor hem de bu tehlikeden uzak durması için ikna etmeye çabalıyor.

        Bahar ise, kendisine yüklenen acıları başkasının hissetmesine izin vermeyeceğini söyleyerek, Seren’i koruyabilmek için Çağla’ya karşı çıkıyor. Bu sırada hastanede Seren’in zihni geçmişteki karanlık anılarla yüzleşir ve adeta bir saatli bombanın fitilini ateşliyor. Seren’in Maral’a yönelen öfkesi, Uras’ı bekleyen fırtınanın habercisi oluyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

