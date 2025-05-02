Bahar geldi ama siz kendinizi daha mı kötü hissediyorsunuz? İşte mevsimsel depresyon hakkında bilmeniz gerekenler!

Havalar ısındıkça içimiz kıpır kıpır olmalı değil mi? Ancak her yıl bahar geldiğinde kendinizi yorgun, isteksiz, hatta hüzünlü hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Mevsim geçişleri, ruhsal durumumuz üzerinde düşündüğümüzden daha büyük etkilere sahip olabilir. Bu değişimin arkasında ise hem biyolojik hem psikolojik pek çok neden yatıyor!

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BEDENSEL VE ZİHİNSEL DENGENİN BOZULMASI

İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde vücudun iç ritmi, gün ışığındaki değişimlere ayak uydurmaya çalışır. Bu durum hormonal dengelerde dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle serotonin ve melatonin gibi ruh halini etkileyen hormonların seviyeleri, ışık süresindeki değişime bağlı olarak farklılık gösterir. Bu biyolojik değişim, kişide yorgunluk, keyifsizlik ve huzursuzluk hissine neden olabilir.

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GÜNEŞ IŞIĞININ ROLÜ VE SEROTONİN DÜZEYİ

Güneş ışığı, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretimini destekler. Kış aylarında güneş ışığına daha az maruz kalındığı için serotonin düzeyi düşebilir. Bahar aylarında ise ışık artmasına rağmen vücut bu değişime hemen adapte olamaz. Bu adaptasyon süreci bazı kişilerde ruhsal çöküntüye ve enerji kaybına yol açabilir.