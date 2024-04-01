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        Haberler Sağlık Bahar hastalıkları kapıda önleminizi alın

        Bahar hastalıkları kapıda önleminizi alın

        Havaların ısınması ve doğanın yeniden canlanışıyla birlikte, bahar mevsimi pek çok kişi için neşe kaynağı olurken, aynı zamanda bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, bu dönemde en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında alerjik reaksiyonların geldiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:30
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        Bahar hastalıklarına dikkat! Hepsi kapıda
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        Alerjik rinit, yani halk arasında bilinen adıyla 'saman nezlesi', alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumların baharın gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini vurgulayan Işıkoğlu, “Çimen, polen ve ağaç tozlaşması gibi alerjenlerle karşılaşmak bu dönemde kaçınılmaz olabiliyor" dedi.

        "ALERJENLERDEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN"

        Bahar alerjilerinin hapşırık krizleri, burun akıntısı veya tıkanıklığı, göz ve burunda yanma veya kaşıntı, ciltte kızarık şişlikler ve nefeste daralma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Işıkoğlu, önlem olarak, alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade etti.

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        Dr. Işıkoğlu, ev ve araçların iyi havalandırılması, yoğun alerjen bulunan alanlarda maske kullanımı ve gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmesini önerdi. Ayrıca, Işıkoğlu burun yıkama ve uygun tedavilerin önemine de değindi.

        BAHAR YORGUNLUĞUNA DİKKAT!

        Mevsim geçişlerinin özellikle sıcaklık değişimlerinin hızlı yaşandığı dönemlerde, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışına neden olabildiğini söyleyen Işıkoğlu, C vitamini alımı, yeterli su tüketimi ve omega-3 kaynaklarına yönelmenin bağışıklık sistemini desteklemek için önemli olduğunu belirtti. Baharın getirdiği metabolizma hızındaki değişiklikler nedeniyle bazı kişilerde bahar yorgunluğu yaşanabileceğine de dikkat çeken Dr. Işıkoğlu, bu durumda sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve stres yönetiminin önemli olduğunu kaydetti.

        AZ VE SIK YEMEK, BOL SU TÜKETİMİ

        Bahar aylarında mide ve bağırsak hastalıklarının da sıklığının arttığını ifade eden Dr. Işıkoğlu, az ve sık yemek, bol sıvı tüketimi ve yatmadan önce yemek yememek gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bahar döneminde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı alınabilecek önlemleri paylaşarak yaşam tarzı düzenlemeleri, stres yönetimi, dengeli beslenme, spor yapma ve bağışıklık sistemini desteklemenin önemini vurgulayan Dr. Işıkoğlu, şikayetlerin uzaması veya genel değişimlerle kontrol altına alınamaması durumunda doktora başvurmanın önemini hatırlattı.

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