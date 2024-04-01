Bahar hastalıkları kapıda önleminizi alın

Alerjik rinit, yani halk arasında bilinen adıyla 'saman nezlesi', alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumların baharın gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini vurgulayan Işıkoğlu, “Çimen, polen ve ağaç tozlaşması gibi alerjenlerle karşılaşmak bu dönemde kaçınılmaz olabiliyor" dedi.

"ALERJENLERDEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN"

Bahar alerjilerinin hapşırık krizleri, burun akıntısı veya tıkanıklığı, göz ve burunda yanma veya kaşıntı, ciltte kızarık şişlikler ve nefeste daralma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Işıkoğlu, önlem olarak, alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade etti.

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Dr. Işıkoğlu, ev ve araçların iyi havalandırılması, yoğun alerjen bulunan alanlarda maske kullanımı ve gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmesini önerdi. Ayrıca, Işıkoğlu burun yıkama ve uygun tedavilerin önemine de değindi.