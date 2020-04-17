Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
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