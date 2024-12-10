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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünde Ebru Akel sürprizi

        'Bahar'ın yeni bölümünde Ebru Akel sürprizi

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', bu akşam 28'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesi ise izleyicilere Ebru Akel sürprizi yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:42
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        'Bahar'da, Ebru Akel sürprizi
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, bu akşam yayınlanacak 28'inci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Yayınlanan ön izleme sahnesinde sevilen sunucu Ebru Akel izleyicilerin karşısına çıkacak.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 28. Bölüm Ön İzleme sahnesi;

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        #show tv
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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