        Haberler Televizyon Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Giriş: 28.09.2025 - 23:42 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:42
        İkinci tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Gerilimin ve duygunun iç içe geçtiği yeni bölümde, izleyici soluksuz bir hikayeye tanıklık ediyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 52. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Hastaneye gelen beklenmedik bir vaka, Bahar ve Evren’in hayatlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu olay, ikiliyi hem geçmişle hem de kalplerinin derinliklerinde bastırdıkları duygularla yüzleşmeye zorluyor. Her biri kendi iç hesaplaşmasını yaşarken, bu karşılaşma onların yolculuğunu hiç tahmin etmedikleri bir noktaya taşıyor.

        Diğer yandan, Uras ile Seren’in evliliklerinde ipler artık kopma noktasına geliyor. Uras, duygusal bir boşluk anında kendini başka birinin kollarında buluyor. Bu ihanete tanık olan Seren’in dünyası bir anda yıkılıyor.

        Hayatının en zor anlarını yaşayan Seren, ayakta kalmakta zorlanırken yaşadığı ani kaza, yalnızca onun değil, çevresindekilerin de yüreğini ağzına getiriyor.

        Tüm bu fırtınaların ortasında, ailesini bir arada tutmaya çalışan Bahar, kontrolün yavaş yavaş ellerinden kayıp gittiğini hissediyor.

        Yaşanan olayların ağırlığı altında ezilen Bahar'ın içsel mücadelesi, izleyicinin kalbine dokunuyor. Artık herkesin aklındaki tek soru, "Her şey yeniden nasıl yoluna girecek?" oluyor.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı 20.00'de SHOW TV'de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv
