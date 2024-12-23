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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu bölümden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu bölümden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma; aralarına soğuk rüzgârlar giren Bahar ile Çağla'nın karşılaşmasında Bahar'ın; "Çağla, çıkmadan bahar gelmez. Bahar, gelmeden çağla olmaz. Doğa kanunu bu. Biz birbirimizin müjdecisiyiz!" sözlerinden sonra barışmaları damga vuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:55
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        Yeni bölümden bir tanıtım daha
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma; aralarına soğuk rüzgarlar giren Bahar ile Çağla’nın karşılaşmasında Bahar’ın; “Çağla, çıkmadan bahar gelmez. Bahar, gelmeden çağla olmaz. Doğa kanunu bu. Biz birbirimizin müjdecisiyiz!” sözlerinden sonra barışmaları damga vuruyor. Çağla için bir etkinliğe katılan Bahar zor durumda kalırken, Evren’in durumu yanlış anlaması eğlenceli anlara sahne oluyor.

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        Tanıtımda, Peran Vakıf Başkanı’nın oğlunun hastaneye gelmesi ve Rengin ile Timur’un odasında yaşadığı ilginç karşılaşma dikkat çekerken, izleyicilerin yeni bölümde komedi unsuru yüksek anlara şahit olacaklarının ilk sinyalleri de veriliyor.

        KADROYA SÜRPRİZ BİZ İSİM DAHİL OLUYOR!

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 30'uncu bölümünden yayınlanan ve merak uyandıran yeni tanıtımında izleyiciler sürpriz bir isimle karşılaştı. Başarılı oyuncu Emre Karayel, ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dâhil oldu. Emre Karayel, Peran Hastanesi’ne yeni gelen, mesleğinde başarılı ve çevresi tarafından da takdir edilen psikiyatr 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek. Aynı zamanda Peran Vakıf Başkanı’nın oğlu da olan Tolga’nın hastanede dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Emre Karayel ve Demet Evgar’ın sette buluştuğu andan paylaşılan ilk kare de beğeni topladı.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #Emre Karayel
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