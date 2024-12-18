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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvede

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvede

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her salı izleyicilerin adresi olan dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:06
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        'Bahar' yine zirvede
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her salı izleyicilerin adresi olan dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı. ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 29'uncu bölümü ABC1 20+ grubunda 8,28 izlenme oranı 20,26 izlenme payı, AB’de 7,84 oranı 21,66 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 6,23 izlenme oranı 16,10 izlenme payı elde etti.

        Sosyal medyada da bahar fırtınası eserken; Bahar etiketi, tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, 29'uncu bölümden itibaren senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 29'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Evren, Bahar’a yalan söylediği için pişmanlık yaşarken; Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için kolları sıvadı. Yurtdışında yaşayan ve ünlü bir mikrocerrahi uzmanı olan Jennifer Harmancı’nın İstanbul’a bir kongre için geleceğini duyan Bahar, Evren’in ameliyatı ve tedavisi için bunun bir ışık olduğunu düşündü.

        Hastaneye genel kontrol için gelen Çağla, Bahar’a ulaşamayınca onu Rengin muayene etti. Rengin’in durumun ciddi olduğunu söylemesiyle neye uğradığını şaşıran Çağla, Bahar’a ihtiyaç duydu. Fakat Bahar, karşılaştıkları anda Evren’le ilgili sorunlarını anlatmaya başlayınca; Çağla, kendi sağlık sorunlarından bahsedemedi. Çağla, Evren’le de konuşmaya gittiğinde benzer durum yaşayınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

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        “Evren ayrıldı benden”;

        Sosyal medyada bir süredir fenomen olan Bahar, bunu kullanarak Jennifer Harmancı’nın kongresine katıldı ve Jennifer’ı Evren’i görmesi için ikna etmeye çalıştı. Jennifer, Bahar ve Evren’i kaldığı otele davet edip onlara bu ameliyatın risklerinden bahsetti. Bahar’ın çabasını da gören Evren bu riskli ameliyatı olmayı kabul etti.

        Bahar, Jennifer’ın peşinde;

        Jennifer, ameliyatı kabul etti;

        Bir yandan Evren’in ameliyatından önce ona moral gecesi düzenlemeye çalışan Bahar, diğer yandan Rengin’den Çağla’nın durumunu öğrendi. Çağla’ya ulaşamayan, en sonunda kliniğine giden Bahar, Çağla’nın dostluklarıyla ilgili konuşmasından sonra onu bir süredir ihmal ettiği gerçeğiyle yüzleşti.

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        Bahar, Çağla’nın hastalığını öğrendi;

        Evren’e ameliyatından önce tüm hastane çalışanları destek vermeye gelmişken, kardeşi Cem de onu yalnız bırakmadı. Evren’in riskli ameliyatı sırasında nefesler tutulmuşken; Umay da hem annesine hem de Cem’e destek olmaya hastaneye geldi. Bahar, başarılı geçen operasyon sonrasında yoğun bakıma alınan Evren’i görmeye gitti. Günlerdir Bahar’la konuşmaya çalışan ama her defasında Bahar’ın konuşmasına engel olduğu Evren, nihayet testler konusunda yalan söylediğini ve Bahar’ın şüpheleri konusunda haklı olduğunu ona itiraf etti. Duydukları karşısında şok olan Bahar, Evren’i affedebilecek mi ve ikilinin ilişkisi akıbeti ne olacak, büyük merak konusu oldu.

        Evren, gerçeği itiraf etti;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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