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        Haberler Televizyon Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4'üncü bölüm yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4'üncü bölüm yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 4'üncü bölümünden yepyeni bir tanıtım daha yayınlandı. Haftalık reytinglerde de adını bir numaraya yazdıran diziden yayınlanan yeni tanıtımda sürpriz bir isim yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:12
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        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? yeni bölüm tanıtımı
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 4'üncü bölümün yeni tanıtımında, Müfit Kayacan’ın hayat verdiği Cihan Taşkeskin’in, tedavi için hastaneye gelmesi sonrasında yaşanan olaylar dikkat çekti. Timur’un Bahar’ı hastaneden gönderme planları tüm hızıyla sürerken, tedavisi gizlilikle yürütülen Cihan Taşkeskin’in durumunun ortaya çıkması Bahar’a zor anlar yaşattı. Fakat pes etmeye hiç niyeti olmayan Bahar’ın kararlı duruşu ve azmi, asistanlıkta emin adımlarla ilerleyeceğinin sinyallerini verdi.

        İşte 'Bahar’ın 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de..

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