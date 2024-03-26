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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna Deniz Sarıkaş katıldı - Magazin haberleri

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna Deniz Sarıkaş katıldı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Deniz Sarıkaş dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:29
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        Kadrosuna yeni isim
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        SHOW TV’nin salı akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'a 7'nci bölümde dahil olacak Deniz Sarıkaş; sokak sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Keskin karakterine hayat verecek.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
        #Deniz Sarıkaş
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