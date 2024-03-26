'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna Deniz Sarıkaş katıldı

SHOW TV’nin salı akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'a 7'nci bölümde dahil olacak Deniz Sarıkaş; sokak sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Keskin karakterine hayat verecek.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...