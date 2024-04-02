SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Demet Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculuk performanslarıyla göz doldurduğu ön izleme sahnesinde Bahar'ın isyanı dikkat çekti. Bahar'ın; "Ne zaman itiraf edeceksin?" sözleriyle şaşkına dönen Timur; "Sen beni ne zamandır aldatıyorsun?" sorusuyla iyice köşeye sıkıştı. İkili arasında gerçekleşecek büyük hesaplaşmanın ardından neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.