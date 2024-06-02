Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!