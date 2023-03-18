Afrika ve Avrupa arasındaki yolcuklarında Türkiye'nin, hayvanlara hayatta kalmaları için iklim, besin ve yuva bakımından elverişli habitatlar sunduğunu belirten Yağcı, "Bilecik, doğal kaynakları ve bozulmamış tabiatıyla misafirlerini en iyi şekilde konuk ederek onlara yolculuklarına devam edebilmeleri için güvenli bir şekilde barınma imkanı sağlayan bölgelerimizden biridir.