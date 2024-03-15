Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte baharın müjdecisi leylek yuvasında karda kaldı
Türkiye’nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede baharın müjdecisi leylek ise kar sürprizi ile karşılaştı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek karda aldı.