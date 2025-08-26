Bahçeli, DEM Partili Belediye Başkanı ile sohbet etti ​Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü kutlamaları, dikkat çekici bir buluşmaya da sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenler sırasında Malazgirt'in DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir araya gelerek sohbet etti

