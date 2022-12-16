Bahçeli'den İmamoğlu sorusuna yanıt 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM çıkışında bir gazetecinin "İmamoğlu kararını yeni gelişmeler ışığında değerlendirir misiniz? sorusuna yanıt verdi.

Bahçeli çok kısa verdiği yanıtta şu ifadeyi kullandı: Bizim gündemimizde onlar yok efendim.

"KATEGORİK BİR OPERASYONDUR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından dün yaptığı yorumda şu ifadelere yer vermişti:



"İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur.

Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu’yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı’yla İmamoğlu’nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır.