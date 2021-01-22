Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Bahçeli: Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli bir kılıfıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Erken Seçim ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Tartışmalarıyla” ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Gündemde erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli bir kılıfıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada gündemde ilgili konularda görüşlerini açıkladı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teçhiz ve temin ettiği siyasi istikrar ve toplumsal huzurdan rahatsız olan, ülkemizin müstesna gelişme rotasından memnuniyetsizlikleri açığa çıkan malum siyasi partilerin eylem ortaklıklarıyla söylem birliktelikleri aleni boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, açıklamasında şunları aktardı:

"SİYASİ KRİZE UMUT BAĞLAYANLAR ÇUVALLAMIŞTIR"

Bu meyanda yaşananlar tecrübeyle sabit ve vakidir. Cumhur İttifakı’yla ilgili yapılan kof ve kifayetsiz değerlendirmelerin esasen Türkiye’nin güçlü iradesine duyulan tahammülsüzlükten beslendiği ortadadır. Siyasetlerini dedikoduyla temellendiren partilerin aynı ezberleri devamlı surette dillerine dolamaları bir bakıma perişan ve pişkin hallerinin itirafnamesi niteliğindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahip olduğu dengeli, dinamik ve dirayetli özellikler sayesinde kronikleşmiş sorunlara neşter vurulması siyasi krize umut bağlayanları zora sokmuş, hatta çuvallatmıştır.

"TÜRKİYE GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOKTUR"

Zillet ittifakının şemsiyesi altında toplanan partiler bir yanda erken seçim taleplerini, diğer yanda da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedeflerini gündemde tutmanın arayış ve çabasındadır. Meselenin püf noktası ise bu hedefleriyle siyasi kaosa hizmet ettiklerini göremeyecek kadar basiretlerinin bağlanmış olmasıdır. Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı’nın gayesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kalıcı ve köklü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan reformları, yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirmektir.

"ERKEN SEÇİM DAYATMASI ŞİFRELİ BİR KILIFTIR"

Türk milletinin huzur ve refahı için geceyi gündüze katan milli ve sağlam bir irade görevinin başındadır. Bu haliyle Cumhur İttifakı’nın oyalanacak, vakit kaybedecek, zamanı boşa geçirecek ne bir siyaset tasavvuru ne de bir siyaset planlaması söz konusudur. Erken seçim dayatması Türkiye’nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Bu kılıfın altında saklananların demokrasiyle, düşünce ve ifade özgürlüğüyle, dahası milli hedef ve özlemlerle ahlaken hiçbir bağ ve bağlantıları da kalmamıştır. Zillet ittifakının ana ortakları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”den ne anladıklarını aziz milletimizle paylaşmak, kemikleşen bu muammanın içyüzünü izah etmek durumundadır.

"KOALİSYON ÇATISI NASIL TEZAHÜR EDECEKTİR?"

Mevcut şartlarda yeni bir hükümet sisteminin değişme ihtimali TBMM’deki milletvekili dağlımı baz alındığından mümkün değildir. Bu amaca kilitlenen yedi partinin milletvekili sayısı hedeflerini icra ve ifa edecek sayıda olmadığı bilinen bir gerçektir. Eğer 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminden alınacak kendileri açısından makul bir sonuçla Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sağlamayı düşünüyorlarsa o zaman da kamuoyunu tutarlılıkla aydınlatmaları şarttır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi amaçlayan yedi siyasi partinin ortak görüşlerini, resmileşmiş işbirliği kararlarını, bu ittifak anlayışıyla nasıl bir koalisyon hükümeti kuracaklarını paylaşmaları milletimizin en halisane beklentisidir. İçinde CHP’nin, HDP’nin, İYİ Parti’nin ve diğer güdümlü partilerin yer alacağı koalisyon çatısı nasıl tezahür edecek, hükümet protokolü nasıl hazırlanacak, hedefler nelerden ibaret olacaktır?

"İNANIYORUM Kİ MUVAFFAK OLAMAYACAKLARDIR"

Tartışılması gereken asıl konu başlıkları bunlardır. Hiç kimse karnından konuşmamalı, suya yazı yazmamalıdır. Türk milleti şeffaf ve doğru bilgilendirmeyi arzulamaktadır. Cumhur İttifakı’nın ne yapacağı, nasıl bir Türkiye’ye ulaşacağı belli ve ortada iken, zillet ittifakının mutabakat zemini nasıl teşekkül edecek, bundan mülhem vaat olarak neleri açıklayacaklardır? 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nin başarısızlığı ve bozulması için adeta çırpınan ekonomik, sosyal ve sivil toplum kuruluşları erken seçimden yana mı, yoksa karşısında mıdır? Bu sorunun da netlik kazanması lazımdır. Türkiye’yi sonu meçhul bir karanlığa sürüklemek isteyenler inanıyorum ki muvaffak olamayacaklardır.

"İSTİKBAL CUMHUR İTTİFAKIYLA TAÇLANACAKTIR"

Kimin kiminle yol yürüdüğünü, nasıl bir gizli planın içinde buluştuğunu, birbiriyle benzemez yedi partiyi bir araya getiren ve ortak bir paydada buluşmalarını sağlayan asıl faktörlerin neler olduğunu her insanımız, milli ve manevi hasletlerle bezenmiş her vatandaşımız merak etmektedir. Cumhur İttifakı’nın ruhu ve duruşu bellidir, Türkiye’yi parlak ufuklara taşıma azmi bilinmektedir. Ancak bilinmeyen, gerçek maksatlarını gizleyen, Türkiye’ye husumet duyanlarla fiili ortaklık yapan zillet ittifakıdır, bunun yanında oyun içinde oyun olan bu ittifakın maskesi zamanında yapılacak seçimle düşürülecektir. Türk askerine satılmış ve militan diyenler; çiftçiye, esnafa, memura hakaretler yağdıranlar demokratik bedeli mutlaka ödeyeceklerdir. Türkiye’nin istikbali Cumhur İttifakı’yla taçlanacaktır.

"NE TUTUNACAK DALLARI NE DE KAÇACAK YERLERİ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın hem güvencesi hem de güç kaynağıdır. Türk milletinin karşısında kördüğüm haline gelen CHP, HDP, İP ve diğer marjinal oluşumların tutunacak ne bir dalları ne de kaçacak bir yerleri olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mr.DOLANDIRICI| Son dakika: 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat
GÜNDEMMr. Dolandırıcı
Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta, ne zaman bitiyor??
GÜNDEMKısıtlamalar ne zaman başlıyor?
Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
GÜNDEMYıl sonuna kadar geçerli olacak
Son dakika: Terör gazisini yerlerde sürüklediler! Haberler
GÜNDEMTerör gazisine komşu saldırısı!
SON DAKİKA HABERİ: 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?
GÜNDEMBakan Koca açıkladı, 85 yaş üzeri...
SON DAKİKA YOL DURUMU - İstanbul'da trafik kilitlendi - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da trafik kilitlendi!
DYK kursları açılacak mı 2021? Destekleme ve Yetiştirme kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
GÜNDEMDYK kursları açılacak mı 2021?
Son dakika haberi MSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
GÜNDEMMSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
Son dakika haberi Gezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu
GÜNDEMGezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?