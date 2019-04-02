Bahçeli'nin x+y=z formülü tuttu mu?

MHP Genel Merkezi, 31 Mart seçim sonuçları üzerinde analiz çalışmalarını sürdürüyor. Parti yönetimine göre; hem Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin x+y+=z formülü tuttu, hem de 4 ayaklı Cumhur İttifakı stratejilerinde hedefe ulaşıldı. İncelemede "Seçmen büyükşehirleri CHP'ye verdi ama kontrolü Cumhur İttifakı'na verdi" tespiti yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim gece "24 Haziran'a göre bereketli oldu" sözleriyle vurguladığı üzere, MHP'nin 173 olan belediye sayısı 226'ya yükseldi. İttifak yapılan illerden sadece Manisa ve Osmaniye'yi kazanan MHP, ittifak dışındaki illerden 9'unu aldı. Bunların 7'sini AK Partili belediyelerden aldı.

MHP'nin kazandığı belediyeler Manisa, Kütahya, Osmaniye, Karaman, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Bartın ve Bayburt oldu.



İLÇELERDE SÜRPRİZLER

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, MHP belediye başkanlığını alamasa da bazı merkezlerde aldığı ilçelerle sürpriz yaptı. Sivas'ta 7 ilçeyi alan MHP, simgesel değeri olan Söğüt ve Kars'ın Kağızman ilçesinin yanı sıra ilk kez yine simgesel önemdeki Sarıkamış'ı da belediyeler listesine ekledi. İttifak çatısı altında Söğüt MHP'ye bırakılırken, AK Parti2ye de bırakılan Ahlat'ta da hedefe ulaşılmış oldu.

FORMÜL TUTTU MU?

Genel Başkan Bahçeli, seçim öncesi hedefi x artı y eşittir z, yüzde 52 diye açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçim öncesi konulan bu hedefi değerlendirdi:

STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞTIK

"31 Mart seçimleri tamamlandı itiraz süreci başladı. Öncelikle katılımın yüzde 84.5 olması Türk milletinin demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi.

MHP olarak Sayın Genel Başkanımızın formüle ederek koyduğu hedefi yakaladık X artı Y eşittir Z demişti. X AK Parti, Y MHP toplamında da yüzde 52. 24 Haziran sonucunu baz almıştı, şu anda yüzde 51.6 yani hedefimizi yakaladık. Ayrıca Genel Başkanımız 31 Ağustos 2018 günü Etimesgut’ta yaptığı konuşmada MHP’nin dört stratejisini açıklamıştı. O stratejik hedeflere de Cumhur İttifakı olarak ve MHP olarak ulaştığımızı seçim sonuçları gösteriyor.

Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tekrar tartışmaya açılmaması, kökleşip yerleşmesini hedef olarak koymuştuk. Seçim sonuçlarına baktığımızda milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıktı.

Büyükşehirlerde başta İstanbul, Ankara Cumhur İttifakı'nın başarılı olmasını hedeflemiştik. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi iller, büyükşehirleri kaybetmiş görünsek de gerçi itiraz süreçleri devam ediyor ama ilçelere baktığımız zaman İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Cumhur İttifakı'nın ilçe belediyelerinde büyük üstünlük sağladığı ortada. Büyükşehir belediye meclis üyelikleri ilçelerden seçmen sayısına göre belli sayıda büyükşehir belediye meclis üyeliği veriyor.

"KONTROL CUMHUR İTTİFAKI'NDA"

Görünen tablo büyükşehirlerde belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakı büyük çoğunluk elde etmiş durumda. İlçe anlamında üyeliklerin tam sonuçları gelmedi. İstanbul 39 ilçede 25’ini AK Parti almış durumda, biri MHP, 24’ü AK Parti. CHP’nin aldığı ilçe belediyesi 14.

Ankara baktığımızda öyle. 25 ilçesi var, 19’unu AK Parti aldı, üçünü MHP aldı, CHP üç ilçe aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakı üyelerinin kahir ekseriyette olacağı net görünüyor. Adana’da 15 ilçe var, 9’u MHP’de, 3’ü AK Parti, 3’ü CHP’de. Burada da büyük bir üstünlük söz konusu. Mersin’de de 13 ilçenin 8’i MHP. 2’si AK Parti 3'ü CHP. Buralarda büyükşehir belediye meclis üyeliklerinde insanımız Cumhur İttifakı'na destek verdi, belediye başkanlığını CHP’ye verse de kontrolü Cumhur İttifakı'na vermiş görünüyor.

Seçilen belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle merkezi yönetimle uyumlu çalışmasını istiyor seçmenimiz. 2023 hedefimiz var. Bu büyükşehirlerimizin bu hedefe doğru kendi bulundukları illeri hazırlamaları buna uygun politikalar yürütmelerini öngörüyor.



"KAYYUMDA HEDEF TUTTU"

MHP’nin dört ayaklı stratejisinin üçüncü ayağı kayyumla yönetilen yerlerdi. Baktığınızda kayyumla yönetilen illerde Cumhur İttifakı'nın önemli oy artışı oldu. Bazı illeri aldı Şırnak, Bingöl, Ağrı, Bitlis gibi. Diğer illerde de Van, Mardin’de kafa kafaya yarış söz konusu oldu, oyunda önemli artış sağladı. Bu da şunu gösteriyor, hem stratejik hedefimize ulaştığımız gösteriyor vatandaşımızın insanımızın terör örgütünün belinin kırılmasıyla bölgeye gelen huzur yatırımların karşılığını bulduğunu gösteriyor.



BEKA’YA TAM DESTEK

Total baktığımız zaman beka mücadelemize vatandaşımızın tam destek verdiğini, Türk milletinin bekasına sahip çıktığını geleceğine sahip çıktığını da seçim sonuçları gösteriyor. MHP olarak dördüncü stratejimiz; MHP belediyelerini korumak ve artırmak olarak açıklamıştı genel başkanımız. Baktığımızda şu an itibarıyla 226 belediye almış durumdayız. Yani 2014’te 173 belediye almıştık şu an 226. Önemli sayıda 53 ilave belediye kazandık. Üç büyükşehir, 4 ilimiz vardı 7. Şu anda bir büyükşehir 10 il, 11 vilayette çıkarmış durumdayız. Bu anlamda da hedefimize ulaştığımız çok açık şekilde görünüyor.

MİLLET CUMHUR İTTİFAKININ ARKASINDA DURDU

Özet itibarıyla milletimiz Cumhur İttifakı'nın arkasında durmaya devam etmiştir. Referandumla onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne hem 24 Haziran sonucu itibarıyla hem 31 Mart sonucu itibarıyla tekrar onay vermiş, tasdik etmiştir. Bundan sonra yapılacak şudur; hem bekamızla ilgili çünkü bölgemizde önemli gelişmeler oluyor. Türkiye’nin beka konusunun önemini devam ettirmesinin önemini ortaya koyuyor. Vatandaşımızın içinde bulunduğu ekonomik sosyal sorunların çözümüne odaklanmamız lazım biran önce. Bu yapısal sorunlara yönelik köklü düzenlemelerin artık yapılma zamanı. 4.5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, cumhuriyetimizin 100 yıldönümünde lider ülke Türkiye hedeflerini gerçekleştirmek durumundayız.



İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE MERSİN NEDEN KAYBEDİLDİ, ADAY BELİRLEME Mİ ETKİLİ OLDU?



Bunun çok çeşitli etkenleri faktörleri olabilir. Zaten analizini yapacağız ama şu an görünen bir gerçek var. HDP bu illerde aday çıkarmadı. Buralarda bunun etkili olduğu görüldü. HDP seçmeninin buralardaki büyükşehir adaylarına destek verdiği açık, hatta ayar vermeye çalışmışlardı. Birinci etken bu belli ki HDP’nin aday çıkarmaması, tam destek vermesi. Tabi yerel seçimler kendine has özellikleri olan gönül ittifakı, akrabası aday olmuştur, çünkü aday çoktur. Mutlaka aday belirlemeyle ilgili çıkabilir, vatandaş tercih etmemiş olabilir ama ilçelerde Cumhur İttifakı'na tam destek verilmiş olması da ilginç. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin’de ilçelerde Cumhur İttifakı'nın çok hakim üstünlüğü söz konusu."



