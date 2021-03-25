SON DAKİKA: Soyguncuları sandalye ile kovaladı! O anlar kamerada - Haberler

Kuyumcu soyguncuları sandalye ile kovaladı 0:00 / 0:00

İHA

Bahçelievler'deki soygun girişimi geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de Pazartesi günü meydana gelmişti. Bir kuyucuya giren şüpheliler, kendilerine direnen kuyumcu Ali Topal ve kendisine yardım eden komşusunu yaralayıp kaçmıştı. Olay ilişkin bugün yeni gören görüntüler ortaya çıktı.

APAR TOPAR KAÇTILAR!

Görüntülerde, kuyumcuya gelen 2 kişi Ali Topal'a silahları doğrultup altınları vermesini istedi. Kuyumcu Ali Topal'ın direnmesi üzerine şüphelilerden biri Topal'ın ayağına ateş etti. Olayın sıcaklığıyla kendini korumak isteyen Ali Topal soygun girişiminde bulunan 2 kişiyi sandalye ile kovaladığı görülüyor. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.