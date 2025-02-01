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        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler’de çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Bahçelievler’de çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çökme tehlikesi olan bir bina tahliye edilerek, belediye ekipleri tarafından mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 23:38 Güncelleme: 01.02.2025 - 23:38
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        Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın kolonlarında çatlaklar olduğunu fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri belirtilen adrese gelerek, binayı kontrol etti. Yapılan kontrollerde bina tabanında çökmelerin olduğu ve binanın sallandığı tespit edilerek, tahliye kararı verildi. Belediye ekipleri tarafından boşaltılan bina, mühürlenerek kapatıldı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Bahçelievler
        #haberler
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