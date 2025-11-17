Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir Koleji, Slask deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Slask deplasmanında!

        BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, yarın Polonya ekibi Slask'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:12
        Bahçeşehir Koleji, Slask deplasmanında!
        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında yarın Polonya'nın Slask ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Hala Orbita'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

        Organizasyonda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Bahçeşehir Koleji, grubunda ilk sırada bulunuyor.

        Polonya temsilcisi ise geride kalan haftalarda aldığı 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.

        İstanbul ekibi, gruptaki son maçında Yunanistan'ın Aris takımını deplasmanda 86-76 mağlup etti.

