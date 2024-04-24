Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup’ta ikinci oldu!
Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final rövanş maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi NINERS Chemnitz'i uzatmalarda 105-95'lik skorla mağlup etti. İlk müsabakayı 85-74 kaybeden kırmızı-lacivertliler bu sonuçla sezonu 2. olarak tamamladı
FIBA Europe Cup final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda Alman takımı NINERS Chemnitz ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyodu Chemnitz 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada rakibini durduran, hücumda daha etki olan kırmızı-lacivertliler bir ara farkı 19 sayıya çıkarsa da devreye 55-38 önde girdi.
Üçüncü periyotta hücumda sayı bulmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji farkı koruyamadı. Alman temsilcisi etkili hücumlarının yanında birçok kez de serbest atış noktasına geldi ve periyot 67-67 sona erdi. Son periyotta taraftarının da desteğiyle öne geçen kırmızı-lacivertliler istediği farkı yakaladı ve uzatma periyoduna geçildi (95-84). Bahçeşehir Koleji, uzatmalarda parkeden 105-95'lik skorla galip ayrılsa da Almanya’daki ilk maçı 85-74 kaybettiği için sezonu ikinci olarak tamamladı.
Müsabakanın en skoreri Chemnitz’te 29 sayı ile oynayan Kaza Kajami olurken, Bahçeşehir Koleji’nde ise Jerry Boutsiele 24 sayı ile katkı verdi.
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da tribünden takip etti.