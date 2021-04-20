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Bahçesini sularken elektrik akımına kapılarak öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçi Hüseyin Salhan (25) bahçesini sulamak için elektrikli motorla kuyudan su çektiği esnada akımı kapılarak hayatını kaybetti

Bahçesini sularken elektrik akımına kapılarak öldü
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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DHA

Olay, ilçeye bağlı Aktoprak köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin Salhan, iddialara göre bahçesinde sulama yapmak için kuyudan elektrikli motorla su çekti ve bahçesini sulamaya başladı.

Elektrikli olan sulama sistemi nedeniyle Salhan o esnada akıma kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından Salhan, çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Salhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Salhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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