Bakan Bayraktar'dan Suudi Arabistan ile enerji anlaşması açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye körfez ülkelerinden ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan ile enerji anlaşması imzaladık. Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz" dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile enerjide işbirliğinin ele alındığını anımsatan Bayraktar, Suudi Arabistan ve Katar'ın da Türkiye ile enerji projeleri geliştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, son iki aydır BAE ile gerçekleştirilmesi muhtemel enerji projelerine yoğun olarak odaklanıldığını belirterek, "BAE ile toplamda 50,7 milyar dolarlık anlaşma seti bulunuyor. Bunun 29,7 milyar doları enerji projeleri. Enerji projelerinde de ağırlıklı olan kısım yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş, deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, doğal gaz ile hidrojen ve yeşil amonyak üretiminin olduğu bir proje setimiz var" diye konuştu.

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Körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, "Suudi Arabistan ile enerji anlaşması imzaladık. Türkiye'de yatırım yapan şirketler ülkemizi bildiği için o anlamda da Suudi Arabistan'la önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz. Biz gerek elektrikte, gerek doğal gazda çevre ülkelerde bölgesel işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Orada da BAE ve Suudi Arabistan'ın istekleri ve talepleri olduğunu gördük" değerlendirmesini yaptı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 5 BİN MEGAVAT YATIRIM HEDEFİ

Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar her yıl 3 bin 500 megavat güneş, 1500 megavat rüzgar enerjisi yatırımı hedefi olduğuna dikkati çekerek, "Sürekli elektrik üretebilecek bir santral düşünüldüğünde yaklaşık yeni 6 Atatürk Barajı devreye almış olacağız bu projeleri hayata geçirdiğimizde." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele, dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği için nükleerin Türkiye'nin enerji sepetinin içinde yer alması gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Akkuyu, 27 Nisan'da yakıtın sahaya gelmesiyle nükleer tesis statüsü kazandı. İnşallah, 2024 yılında ilk elektriği bu sahadan, ilk reaktörden üretmek istiyoruz. Böylece, takip eden yıllarda da diğer reaktörlerin devreye girmesi suretiyle yaklaşık 4 reaktörle Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'u Akkuyu'dan karşılanmış olacak." diye konuştu.

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'GABAR'DAN 200 BİN VARİL PETROL'

Petrol ve doğal gaz aramacılığı ile ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "Kendi imkanlarımızla arama kabiliyeti gerçekleştirmekte de Karadeniz, Gabar'da neticelerini aldık. 1 milyon varil günlük petrol ihtiyacımız var. Gabar'ı tam olarak devreye aldığımızda 200 bin varile çıkacağız. Doğal gazda neredeyse tamamını dışarıdan ithal ediyoruz. Doğal gaz Türkiye ekonomisi için önem arz eden yakıt kaynağı. Doğal gaz talebi artan bir ülkeyiz. Bu doğal gazı kendi kaynağımızla üretebilmek Sakarya ve Karadeniz'deki keşif önem arz ediyor. Biz 2025-2026 yıllarına kadar 2. fazı gerçekleştirip 15-20 milyar yıllık metreküp üretime varmak istiyoruz. Ülkemizdeki kaynakları arayıp bulmak önceliklerimizden bir tanesi. TPAO 100 bin varillik petrol üretiyor yurt dışında. Dolayısıyla Türkiye'de değil, dışarıda da daha aktif olmayı sürdürüyoruz" dedi.

'DOĞAL GAZDA YÜZDE 50 SÜBVANSİYON VAR'

Bir ürünü ucuz hale getirmenin yönteminin bollaştırmak olduğuna da değinen Bakan Bayraktar, "Dolayısıyla BAE ve diğer projelerin özünde elektrik ve doğal gazı bollaştırmamız lazım. Arzı artırırsak fiyatı aşağı getirebiliriz. Dünyada petrol ve doğal gaz fiyatları bizim kontrolümüz dışında. 96.5 milyar dolar enerji ithalatı oldu. Eğer enerjiyi bollaştırabilirsek, enerjiyi sübvansiyon ederek veriyoruz. Doğal gazda yüzde 50 sübvansiyon söz konusu. Doğal gazın bedava verilmesi söz konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarında vergisel düzenleme var. Netice itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkede 6 Şubat depremleriyle ortaya çıkan açığı bütçe ilavesini farklı yollardan tedarik etme gayreti içinde" dedi.

'İSRAİL GAZI, TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA ULAŞABİLİR'

İsrail'deki gazın Türkiye'ye geldikten sonra Avrupa'ya gitmesinin söz konusu olabileceğini de aktaran Bakan Bayraktar, "Eğer bu proje bölgesel arz güvenliğine hitap ediyorsa bunun da anlamı var. Türkiye'ye gelecek gazın arz güvenliğine katkısı olacak. Enerji işbirlikleri bölgesel çatışmaların çözümüne de katkı sağlıyorsa arzu ettiğimiz birşey olur. Bu anlamda hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

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Yeni nükleer enerji projelerine ilişkin ise Bayraktar, şunları kaydetti:

"Trakya projesi için ağırlıklı olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve ilgili şirketlerle görüşüyoruz. Müzakerelerimiz önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumda. Bir diğer proje Sinop'ta da Rosatom ile yıllardır devam eden çalışmalarımız var. Güney Kore de bu konuyla alakalı olan tecrübelerini ülkemize yansıtmak istiyor. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunları da önümüzdeki aylarda neticelendirmek ve bu konuda sahada fiili çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar, ayrıca küçük modüler reaktörler konusunda da ABD ve İngiltere ile işbirliği konusunun değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2053'te karbon nötr olma hedefine de değinen Bayraktar, "Kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir Türkiye hedefimiz var" dedi.