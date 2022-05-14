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Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrete zam sinyali! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari ücrette zam sinyali verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonrasında Aralık ayında artış gösteren Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamalarını sizler için derledik. İşte, detaylar...

  • 01
    Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali! 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve Temmuz'da ikinci zam var mı?

    Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusu yanıtını arıyor. 2022 Aralık ayı yılı asgari ücret tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıklanmıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Başka bir duyuru da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan geldi. İşte, merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali! 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve Temmuz'da ikinci zam var mı?

    ASGARİ ÜCRETTE ZAM SİNYALİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.
  • 03
    Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali! 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve Temmuz'da ikinci zam var mı?

    Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağı üzerinde duran Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" dedi.
  • 04
    Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali! 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve Temmuz'da ikinci zam var mı?

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE AÇIKLAMASI

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili son dakika çaıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.
  • 05
    Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali! 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve Temmuz'da ikinci zam var mı?

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." şeklinde konuştu.

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