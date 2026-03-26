        Haberler Gündem Bakan Çiftçi'den operasyonlara ilişkin paylaşım

        Bakan Çiftçi'den sosyal medyada suç örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 22:46
        Bakan Çiftçi'den operasyonlara ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu karanlık çevreleri sosyal medya üzerinden cazip göstermeye kalkışanlara mesajımız açıktır, nettir, kesindir. Hiçbirine geçit vermeyeceğiz." diyen Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

        Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır. Bu aziz milletin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine kast eden herkes hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Bu mücadele, devletimizin kararlılığının, milletimize verdiği huzur ve güven sözünün sahadaki ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum."

        HT 360 - 25 Mart 2026 (İran Savaşı Trump'ın Sonu Mu Olacak?)

        Ortadoğu'da savaşın 26. günü. Habertürk ekibi Güney Lübnan'da. İsrail Güney Lübnan'ı bombalıyor. İsrail'den İran'a yeni füze saldırısı. İsrail'e ABD kalkanı kırılıyor mu? İran savaşı Trump'ın sonu mu olacak? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
