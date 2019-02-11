Bakan Dönmez, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, sıcak ve sevgi dolu karşılama nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Uzun süredir bölgeye gelmek istediğini, ziyaretinin bugün nasip olduğunu ifade eden Dönmez, "Kırklareli ve Lüleburgaz'ın bizim açısından farklı önemi var. İki büyük işletmemizin, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın önemli projelerinin yer aldığı bir ilimiz. Petrol, kömür ve gaz açısından yeraltı zenginliklerinde de oldukça zengin bir yer. Elektrik yatırımları açısından da bölgenin öne çıkan projelerinin bu bölge içinde yer aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Milli enerji ve maden politikaları kapsamında özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması için 2 yıl önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Dönmez, çalışma kapsamında arama ve araştırmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bakan Dönmez, Kırklareli'nin Vize ve Pınarhisar ilçeleriyle Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bu yıl içerisinde doğal gaz geleceğini bildirdi.

Lüleburgaz'daki ziyaretlerin ardından Silivri'ye geçeceklerini anlatan Dönmez, "Orada iki yeni sahada gaz keşfimiz var. Yerinde incelemeler yapacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.