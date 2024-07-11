Bakan Ersoy'dan gece müzeciliği açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat ilçelerinde bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli incelemelerde bulundu. Gündoğmuş ve İbradı’yı ziyaretinden sonra Side Antik Kenti’ne gelen Bakan Ersoy’a, kazı başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada turizmi 12 aya yaymak için ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"BİRÇOK NOKTADA GECE MÜZECİLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Yazın gündüzleri çok sıcak olduğunu ve turistlerin otellerinden çıkamadığına vurgu yapan Bakan Ersoy, “Geleceğe miras politikası ana kapsamlarından biri gece müzeciliği. Otellere hapsolmuş olan, yazın sıcaklığın yoğun olduğu noktalarda, gün batımından sonra da misafirlerimizin, ziyaretçilerin gezmesini sağlıyor. Bu bağlamda da bu sene itibariyle Batı Anadolu'dan başlayarak birçok noktada gece müzeciliğini hayata geçirdik” dedi.