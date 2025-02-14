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        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih Güvenlik Konferansı'nda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:45
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        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

        Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

        Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

        Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

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