        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

        Giriş: 28.08.2025 - 20:45 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:51
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

        Ayrıca görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabalar da ele alındı. Bakan Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Suriye’deki gelişmeler ve ikili konular da görüşmenin gündeminde yer aldı.

