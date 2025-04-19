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        Haberler Dünya Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından etme çabalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 23:31
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        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

        Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

        İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkati çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

        Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

        Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.

        Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

        Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

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