Bakan Fidan, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti. Bakan Fidan'a Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN KABİR ZİYARETİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, çalışma ziyareti için bulunduğu Şam'da, ünlü düşünür ve bilim insanı Farabi'nin kabrini ziyaret etti.